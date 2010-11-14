تاسیس بیمارستان، مدرسه و مراکز فرهنگی در شهرکهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر، خدامراد احمدی اظهار کرد: مذاکراتی با وزارت بهداشت و رفاه برای ساخت ورزشگاه، مرکز فرهنگی، بیمارستان و درمانگاه در شهرک های صنعتی انجام داده ایم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر این امر تصریح کرد: برای سریعتر اجرایی شدن این امر لیستی از 32 شهرک صنعتی بزرگ ارائه شده است.

وی با بیان این که هر دانشگاهی که برای حضور در شهرکها اعلام آمادگی کند، به رایگان زمین دریافت خواهد کرد افزود: سازمان صنایع کوچک آمادگی دارد که برای احداث دانشگاه در شهرک های صنعتی زمین رایگان در اختیار بگذارد این درحالیست که دفتر ارتباط با نخبگان نیز برای آسیب شناسی بخش صنعت راه اندازی شده است.

معاون وزیر صنایع و معادن درباره ساخت واحدهای مسکونی در کنار شهرکهای صنعتی نیز گفت: ساخت واحدهای مسکونی در کنار شهرکها یکی از این ایده هایی بود که توسط این دفتر بررسی و به مرحله اجرا درآمده است، ضمن آنکه پیشنهادی مبنی بر تبدیل شهرکهای صنعتی به شهرهای صنعتی مطرح شده است که در حال پردازش است که درصورت اجرایی شدن آن، همه امکانات شهر در کنار شهرک های صنعتی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: در ادامه همین طرحها در قالب مسکن مهر، 10 هزار واحد و در مرحله های بعدی تا 50 هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان خواهد شد که درادامه این طرح ها ساخت مدارس ابتدایی با قید فوریت در شهرک های بزرگ صنعتی پیگیری می شود.

احمدی با اشاره به ساخت شهرکهای صنعتی خصوصی تصریح کرد: اگر سرمایه گذاری حاضر به ایجاد شهرک صنعتی خصوصی باشد، سازمان صنایع کوچک به عنوان تنها مرجع ارائه مجوز در این زمینه، آمادگی دارد در هر نقطه ای از کشور از این موضوع حمایت کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: هم اکنون شهرک صنعتی عباس آباد اگر هیئت امنا و صنعتگران اعلام آمادگی کنند واگذار می‌شود.

وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها اظهار کرد: به دستور وزیر صنایع و معادن بخش اعظمی از درآمد حاصل از هدفمند کرن یارانه ها به صنایع کوچک اختصاص یافته است، در همین راستا در هفته های آینده از مشاور وزیر صنایع و معادن دعوت می کنیم برای تشریح بسته حمایتی صنعت به جمع صنعتگران عباس آباد بیاید.

احمدی با اشاره به طرح عدالت صنعتی تصریح کرد: متاسفانه هم اکنون زنجیره تولید و سرمایه گذاری در صنایع به درستی تعریف نشده است همزمان با اجرای این طرح، شبکه خدمات رسانی به صنایع با فعال شدن واحدهای صنعتی نیمه تمام که حدود هشت هزارو 500 واحد است، تشکیل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه این سازمان متولی 864 شهرک و ناحیه صنعتی در کشور است، گفت: نگاه حاکم بر کشور ، مبنی بر صنعت به عنوان پیش قراول توسعه اقتصادی است بنابراین همه رشد موجود باید به گونه ای باشد که این پیشقراول بودن زودتر به وقوع بپیوندد دراین مسیر لازم است شبکه مالی و پولی کشور در خدمت تولید باشد نه این که خود را رقیب تولید بداند.

احمدی اظهار کرد: در چند سال گذشته نگاه انقباضی بانکها به بخش صنعت، به تولید خسارت وارد کرده‌اند که خوشبختانه با حمایت دولت و شخص رئیس جمهور این نگاه در حال اصلاح است، ضمن آنکه لازم است عملکرد دستگاه های خدمات رسان به صنعت تغییر یابد و دستگاه های خدمات رسان دیگر نظیر بیمه و مالیات در امر تولید چه در تامین مواد اولیه و چه در صادرات کالا مسیر را تسهیل کنند.

معاون وزیر صنایع و معادن اظهار کرد: برای اینکه بخش تولید و صنعت محور اقتصاد کشور باشند لازم است که همه دستگاه‌ها در خدمت تولید قرار بگیرند و خوشبختانه با نگاه و برنامه ریزی که در وزارت صنایع و معادن شده است، امروز دیگر تولید در حاشیه نیست و در متن قراردارد ولی همچنان نیازمند توجه جدی است.

وی ادامه داد: امروزه نگاه حاکم بر سیاست‌گذاری بخش صنعت نوکری کارآفرینان، صنعتگران و تولیدکنندگانی است که در خط مقدم تولید ثروت و خدمت به مردم هستند.