به گزارش خبرنگار مهر در قم، آبفای قم اعلام کرد: مصرف آب شهر قم از ابتدای سال جاری تا روز گذشته به 59 میلیون و 773 هزار و 336 متر مکعب رسید که این میزان مصرف نسبت به زمان مشابه سال گذشته یک میلیون و 369 هزار و 970 متر مکعب افزایش داشته است.



همچنین شهروندان قمی در هفته گذشته یک میلیون و 144 هزار و 816 متر مکعب آب مصرف کردند که این میزان در مقایسه با هفته مشابه سال گذشته 7.47 درصدکاهش یافته است و این میزان مصرف در مقایسه با دو هفته قبل از آن نیز با حدود 57 صدم درصد کاهش مواجه بوده است.



بنابر این گزارش مصرف آب شهروندان قمی دیروز، شنبه به 194 هزار و92 مترمکعب رسید که این میزان مصرف در مقایسه با روز مشابه سال گذشته حدود 9 درصد کاهش داشته است.



یادآور می‌شود در هفته گذشته 90.9 درصد آب شهر قم از طریق منابع زیر زمینی‌ و 9.1 درصد آن از طریق سد 15 خرداد تأمین شده است، این در حالی است که قبل از بحران خشکسالی بیش از 70 درصد آب مورد نیاز شهر قم از سد 15 خرداد تأمین می‌شد.



شرکت آب و فاضلاب قم با پیش بینی تابستان کم‌آب برای قم، از شهروندان خواسته است در مصرف آب صرفه‌جویی و به شدت از مصارف غیر ضرور پرهیز نمایند تا از کاهش شدید فشار و احتمال قطعی آب در نقاط مختلف شهر در ماه‌های آتی جلوگیری شود.

