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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

جشنواره فیلم کوتاه/

اسامی هیئت داوران جشنواره فیلم کوتاه اعلام شد

اسامی هیئت داوران جشنواره فیلم کوتاه اعلام شد

عرفان منش، امینی، عظیمی، سهیلی، درمنش، لوافی‌پور و درخشنده به عنوان داوران بخش مسابقه ملی بیست و هفتیمین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، و به گفته هاشم میرزاخانی دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران، تعداد داوران این دوره جشنواره به منظور ارتقای بازبینی آثار به هفت نفر افزایش پیدا کرده است.

در بخش مسابقه ملی جلیل عرفان منش، علیرضا امینی، بهرام عظیمی، حمید سهیلی، محمد درمنش، رامتین لوافی پور و پوران درخشنده آثار فیلمسازان کوتاه را ارزیابی می‌کنند. جشنواره فیلم کوتاه تهران امسال با نگاهی متفاوت گروه داوری را انتخاب کرده است.

همچنین هفت داور در بخش بین‌الملل آثار این بخش را ارزیابی می‌کنند که از میان آنها پنج داور خارجی و دو داور ایرانی هستند. شهریار بحرانی و محمدرضا عباسیان دو داور ایرانی جشنواره فیلم کوتاه تهران در بخش بین‌المللی هستند.

کد مطلب 1191609

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