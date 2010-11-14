گاوداری رشید فرخی معضل بهداشتی شهر کرمان

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان ، محمد گلزاری ظهر یکشنبه در جلسه تعیین وضعیت گاوداری رشید فرخی گفت: این گاوداری با نگهداری بیش از پنج هزار راس دام سنگین در حاشیه شهر کرمان باعث نگرانی شهروندان و مسئولین بهداشتی کرمان شده است.

وی تصریح کرد: این مشکل یک دهه است که مطرح شده است ولی هنوز به صورت لاینحل باقیمانده است.

مسئول بهداشت محیط کرمان افزود: این گاوداری در ابتدا برای تعداد معدودی دام مجوز فعالیت گرفته بود ولی هم اکنون گاوداری توسعه یافته است و به دلیل گسترش شهر، گاوداری وی هم اکنون در کنار منازل مسکونی واقع شده است و در بازرسی هایی که از این مرکز به عمل آمده دستور جابجایی آن به مالک داده شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمان کرمان نیز با اشاره به اینکه شهرداری کرمان با تغییر کاربری زمینهای این گاوداری به کاربری مسکونی وی را به تخلیه مکان وادار کرده اما به جایی نرسیده است، گفت: تسهیلاتی از جمله زمین در کوهپایه کرمان به این واحد دامپروری اختصاص یافته است اما این مکان همچنان جابجا نشده است.

حسین کردی یادآورشد: چندین بار برای جابجایی این گاوداری مهلت لازم داده شده اما عملا اقدامی برای رفع مشکل نشده است.

وی گفت: با توجه به مراجعات مکرر مالک پروانه فعالیت این گاوداری هنوز تمدید نشده است ولی با توجه به تامین شیر سه تا چهار کارخانه شیر استان توسط این گاوداری نمی توان در مواجه با آن برخورد نامناسب کرد و باید به صورت اساسی مشکل را حل کرد.