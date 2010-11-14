ذرت آذربایجان شرقی در معرض آسیب جدی است

سعید سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، اظهار داشت: با توجه به افت دما و احتمال سرمازدگی محصول در روزهای آتی با تعجیل در برداشت محصول ذرت باقی مانده، ضمن جلوگیری از افت وزنی آن، محصولی با کیفیت بالا به سیلو انتقال خواهد یافت.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با تاکید بر این مسئله خاطرنشان کرد: برداشت ذرت علوفه‌ای به وسیله تعداد 29 دستگاه چاپر دو ردیفه کششی و یک دستگاه چاپر خودکششی چهار ردیفه در شرف اتمام است.

سلیمانی با اشاره به اینکه تولید ذرت علوفه‌ای موجب افزایش راندمان محصول تولیدی خواهد بود، تاکید کرد: با توسعه کشت ذرت علوفه‌ای به عنوان کشت دوم در استان ضمن افزایش درآمد کشاورزان قسمتی از نیاز علوفه دامداران نیز تأمین می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه در سال زراعی 89 - 88 در استان آذربایجان شرقی دو هزار و 100 هکتار ذرت علوفه‌ای کشت شده است، اظهار داشت: بدین منظور مقدار 50 تن بذر ذرت هیبرید رقم 704 بین زارعان استان توزیع شده است.

وی افزود: براساس پیش‌بینی انجام شده از این سطح، حدود 90 هزار و 343 تن ذرت علوفه‌ای برداشت می‌شود.

سلیمانی با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در استان مربوط به شهرستان تبریز و بیش از 895 هکتار است، اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود از این مساحت شهرستان مقدار 35 هزار و 800 تن ذرت علوفه‌ای تولید شود.

سلیمانی با اشاره به اینکه امسال در پایاب سدهای ستارخان اهر و سد سهند هشترود برای نخستین‌بار ذرت علوفه‌ای در الگوی کشت قرار گرفته، افزود: در سال زراعی جاری در پایاب این سدها در سطح 200 هکتار به صورت مکانیزه اقدام به کشت ذرت علوفه‌ای شد و بالاترین عملکرد در سطح استان با 64 هزار کیلوگرم مربوط به پایاب سد سهند بوده است.