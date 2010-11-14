به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در ابتدای جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به حادثه میدان کاج تهران گفت: قوه قضائیه با سرعت و دقت به این پرونده رسیدگی میکند و امیدواریم مجرم در اسرع وقت به مجازات برسد تا موجب پیشگیری از موارد مشابه شود.
آیت الله لاریجانی با تاکید بر ضرورت توجه به جنبههای روانشناختی و جامعهشناختی وقوع چنین جرائمی گفت: قوه قضائیه در برخورد با چنین حوادثی قطعاً با سرعت و دقت رسیدگی خواهد کرد تا بساط چنین جرائمی جمع شود و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز به سرعت در خصوص مأموران مرتبط با این حادثه رسیدگی خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به کیفیت وقوع این حادثه در روز روشن و در مقابل دیدگان مردم افزود: واضح است که جرم و جنایت در تمام کشورها و من جمله کشورهای اروپایی نیز وجود دارد اما در ایران و در بستر فرهنگ دینی ما، توصیه من به مردم این است که در چنین حوادثی بیطرف و ناظر نباشند و وظیفه شرعی خود را در خصوص دخالت در جلوگیری از برخی حوادث انجام دهند.
آیت الله لاریجانی در ادامه با اشاره به برخوردهای خشن با دانشجویان معترض به افزایش شهریه در انگلیس اظهار داشت: در چنین کشوری که مدعی حقوق بشر است با درخواست معقول عدهای جوان دانشجو درباره افزایش شهریه دانشگاهها به صورتی کاملاً خشن برخورد و حقوق اولیه این افراد نقض میشود اما اگر برخورد قانونی در کشورهای دیگر با عدهای از افراد که به دنبال آشوب و فتنه هستند صورت گیرد کشورهای غربی، مدعی نقض حقوق بشر میشوند که البته این رفتارهای دوگانه غرب درباره حقوق بشر کاملاً برملا شده است.
وی به اقدام سازمان یونسکو در لغو همایش روز فلسفه در ایران اشاره کرد و گفت: متأسفیم که سازمانی که مدعی فعالیتهای علمی و فرهنگی است به بهانههای سیاسی و با سیاسی کردن این مباحث، رفتارهایی میکنند که حیثیت علمی و فرهنگی آنان را زیر سوال میبرد.
در ادامه این جلسه گزارش کمیسیون بررسی ارتقا، جذب و گزینش نیروی انسانی مطرح شد.
به موجب این گزارش 40 درصد پستهای قضایی و بیش از 50 درصد پستهای اداری قوهقضاییه بلاتصدی است و ضرورت دارد که با توجه به حجم کار دستگاه قضایی و افزایش جمعیت نسبت به استخدام و جذب نیروی کارآمد اقدام شود.
آیت الله آملی لاریجانی در پایان این گزارش اعلام کرد: به موجب اصول 157، 158 و 160 قانون اساسی استخدام و جذب نیرو در قوه قضائیه باید در اختیار این قوه قرار گیرد و دستگاه قضایی در صدد است قانونی بودن این مسئله را به موجب استفساریهای از شورای محترم نگهبان جویا شود که اگر پاسخ شورای نگهبان مثبت باشد، آثار بسیار خوبی برای قوه قضائیه و در نهایت در رفع مشکلات مردم خواهد داشت.
در ادامه جلسه شرایط مربوط به کیفیت و کمیت فعالیت و حضور قضات در محاکم، گرایش برخی قضات به شغلهای همزمان با قضاوت و جلوگیری از دوشغله بودن آنان، شرایط از کارافتادگی و یا بازنشستگی قضات و نیز وضعیت اعطاء مرخصیهای سالانه به آنان بررسی و مقرر شد ظرف دو هفته کارگروهی ویژه با بررسی این مسائل گزارشی کامل را تدوین و به منظور تصمیمگیریهای بعدی به جلسه مسئولان عالی قضایی ارائه شود.
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