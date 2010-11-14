نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز لبنان و فلسطین بیشترین توجه رسانه های جهان عرب را به خود اختصاص داده است.

روزنامه الایام فلسطین به موضوع گفتگوی ملی فلسطین که تاکنون در راستای تحقق آشتی ملی ثمری نداشته پرداخته است. در این کاریکاتور یک شهروند فلسطینی کتاب اخبار گفتگوی ملی را در دست دارد که عاری از صفحات است.

پایگاه اینترنتی الجزیره نیز در بخش کاریکاتور خود موضوع لبنان و برانگیختن اختلافات طائفه ای در این کشور از سوی غرب را مورد توجه قرار داده است. در این کاریکاتور کشورهای غربی با نواختن ساز در پی تحریک مار سمی علیه مردم لبنان هستند. در این تصویر مار نماد اختلافات طائفه ای است.

روزنامه البیان چاپ امارات نیز نشست بی نتیجه گروه 20 برای حل بحران اقتصادی را سوژه کاریکاتور خود قرار داده است. در این تصویر گروه 20 به شکل یک انسان سوار بر چرخ دلار رو به سراشیبی قرار دارد. این کاریکاتور بیانگر جنگ ارزها و تلاش کشورها برای کاهش ارزش پول خود در راستای بهبود صادرات است.

روزنامه الرای اردن نیز به احتمال وقوع جنگ جدید در لبنان اشاره کرده است. در این کاریکاتور طبل های جنگ لبنان را از هر سو هدف قرار داده اند.

روزنامه الاتحاد امارات نیز به پدیده تروریسم در جهان اشاره کرده است. در این کاریکاتور یک فرد مسلح که نماد تروریسم است و با خود بسته انفجاری حمل می کند در موزه تاریخ طبیعت و حیوانات وحشی در کنار حیوانات درنده جهان گنجانده شده است.

پایگاه خبری فلسطین الیوم نیز به اظهارات "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا که طرف های اسرائیلی و فلسطینی را از ارتکاب اقدامات یکجانبه بر حذر داشته اشاره کرده است. در این کاریکاتور یک فلسطینی قصد قربانی کردن گوسفند عید سعید قربان را دارد و این گوسفند با استناد به سخنان کلینتون خطاب به فرد قصاب می گوید: "تو را از هر گونه اقدام یکجانبه برحذر می دارم." این کاریکاتور اظهارات کلینتون که تنها شعار می دهد و نسبت به اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی بی تفاوت است را به سخره گرفته است.