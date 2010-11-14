به گزارش خبرگزاری مهر، داوود رشیدی، چهره ماندگار هفتمین دوره با مثبت ارزیابی کردن برگزاری همایش چهرههای ماندگار گفت: ارج نهادن به کسانی که از نظر فعالیت و حرفهای خود از بهترینها بودند و توانستند به مدارج بالا دست یابند و بدرخشند دارای ارزش است. با برگزاری چنین همایشی و انعکاس آن از طریق تلویزیون که مهمترین رسانه است، چهره ها و شخصیت های ماندگار به مردم کشور معرفی می شوند.
رشیدی تصریح کرد: معرفی چهرههای ماندگار در رشتههای مختلف رویداد مهمی است، چرا که در خارج از کشور نیز در هر شغل و حرفهای بهترینها معرفی میشوند. با بها دادن به چهرههای ماندگار،موتور جوانان به کار میافتد و می تواند برای جوانان مدل باشند.
وی با بیان این که هیچ کس ماندگار نیست، افزود: چهره و آثار شخصیت های ماندگار در زمینههای مختلف هنری،علمی و فرهنگی و..همیشه باقی میماند. چرا که بسیاری از چهره های ماندگار بودند که ما را ترک کردند، اما آثار آنها برای ما به یادگار مانده است. در واقع میتوان گفت برگزاری همایش چهره های ماندگار به نوعی یک یادآوری از آثار و فعالیت های چهرههاست.
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