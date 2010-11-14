72 طرح اشتغالزایی در استان ایلام تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان که در محل فرمانداری شهرستان شیروان چرداول برگزار شد، تأکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه اشتغال در استان ضروری است .

وی ادامه داد: بانکها باید با تجدید نظر در برخی از رویه های اداری خود به پروژه ها نگاه عمومی و جامع داشته باشند تا پیشرفت و توسعه در کنار اشتغال پایدار شکل واقعی گیرد .

وی با انتقاد از برخی رویه های فرسایشی در بانکها نیز افزود: بانکها باید با نگاه توسعه یافتگی به طرحها بنگرند تا تولید و اشتغال ایجاد شود و از ارجاع مداوم و مکرر مردم و سرمایه گذاران به بهانه کسب تکلیف از مرکز بپرهیزند و راهکار استانی را برای حل مشکلات ارائه کنند.

اعلایی تأکید کرد: طرحهای که از قبل کارهای کارشناسی و تصویب آنها در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان انجام شده، نیاز به طرح مجدد ندارند و باید مشکلات آنها رفع شود .

استاندار ایلام در خصوص هزار و 500 طرح پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز که مدت سه سال است در کارگروه مطرح شده، گفت: کمیته ای متشکل از نمایندگان بانکها، جهاد کشاورزی، نظام مهندسی و اشتغال و سرمایه گذاری باید در اسرع وقت با اولویت بندی و دسته بندی این طرحها و یک بازنگری دقیق و علمی مشکلات را حل و فصل کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: طرحهای که از تسهیلات استفاده کرده اند و در حال حاضر نیاز به حمایت منطقی دارند باید مشکلات آنها مرتفع شود و نیاز به طرح مجدد در این کارگروه را ندارند .

وی تأکید کرد: در رویه جدید برگزاری جلسات شورای اشتغال در شهرستانهای تابعه استان، علاوه بر رسیدگی به طرحها، ظرفیتهای جدید شهرستان را نیز باید شناسایی کرد .

در دهمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان 72 طرح با مبلغ بیش از پنج میلیارد و 800 میلیون تومان بتصویب رسید .

شهرستان شیروان چرداول با مساحت دو هزار و 236 کیلومترمربع و 81 هزار نفر جمعیت و چهار نقطه شهری و روستاهای متعدد دومین شهرستان استان ایلام است و وسعت و پراکندگی و وجود جنگلهای انبوه و تنوع آب و هوایی و سرسبزی منطقه از خصوصیات این شهرستان است.