کشف راز ژنتیکی درخت کاکائو برای بهبود خواص شکلاتهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان طی همکاری با کارخانه شکلات سازی "مارس" در تلاشند ژنوم درخت کاکائو را با هدف یافتن شیوه هایی برای بهبود فواید دانه های کاکائو، رمزگشایی کنند. دانشمندان تا کنون دو سال را صرف رمزگشایی ژنوم درخت کاکائو کرده اند و اکنون امیدوارند با استفاده از اطلاعات به دست آمده بتوانند کیفیت، طعم و ارزشهای غذایی دانه های کاکائو که برای تولید شکلات مورد استفاده قرار می گیرند را بهبود بخشند.

دانشمندان معتقدند با استفاده از اطلاعات ژنتیکی درخت کاکائو می توانند میزان ترکیبی به نام فلاونول را در دانه های کاکائو افزایش دهند، ترکیبی که می تواند فشار خون را بهبود داده و تاثیرات مثبتی بر روی سیستم عروقی بدن داشته باشد.

به گفته محققان دانشگاه کالیفرنیا ایده اصلی تبدیل شکلات به ماده ای معمولی، سالم و مملو از فلانول است؛ شکلات طی 10 تا 20 سال آینده به ماده ای کاملا متفاوت تبدیل خواهد شد. شرکت مارس تا کنون برای رمزگشایی از ژنوم درخت کاکائو 10 میلیون دلار هزینه کرده و برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از قدرت رایانه ای شرکت IBM استفاده کرده است.

با گذشت دو سال از آغاز این پروژه محققان توانستند 420 میلیون واحد از DNA درخت کاکائو را رمزگشایی کنند و طی حرکتی غیر منتظره تمامی اطلاعات مربوط به آن را به صورت آنلاین در معرض استفاده عموم قرار دهند. اکنون جستجو برای رمزگشایی از 34 هزار و 997 ژن درخت کاکائو به منظور بهبود گیاه و میوه های آن و در نهایت شکلاتی که از آن به دست می آید، آغاز شده است.

مطالعات علمی بر روی فواید شکلاتهایی که در حال حاضر تولید می شوند، در حدود سه میلیون تن در سال، نتایج مختلطی را ارائه کرده اند و هفته گذشته نیز مقامات سازمان ایمنی غذا در اروپا به تولید کنندگان شکلات اعلام کردند اجازه استفاده تبلیغاتی از فواید پزشکی شکلات را ندارند زیرا نتایج مطالعات مختلط بوده و تنها به سالم بودن این ماده غذایی رای نداده است.

ماده فلاونول که عامل اصلی تلخ بودن شکلاتهای تلخ به شمار می رود، علاوه بر فوایدی که برای فشار خون و سیستم عروقی بدن دارد، می تواند جریان خون را در مغز بهبود داده و برای کمک به افرادی که دچار سکته مغزی شده اند مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال نشانه هایی از توانایی این ماده در کاهش دادن مقاومت بدن دیابتی ها در برابر انسولین به دست آمده است.

بر اساس گزارش تلگراف، از این رو دانشمندان امیدوارند ژنوم درخت کاکائو بتواند به آنها در بهبود ارزش غذایی دانه های کاکائو و کشف فلاونول جدیدی که کمتر تلخ بوده و می توان به راحتی میزان آن را در شکلاتها افزایش داد، کمک کند.