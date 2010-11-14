ایجاد پروازهای خارجی از فرودگاه زنجان توسعه استان را بدنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباس راشاد ظهر یکشنبه در جلسه کمیته بانوان شهرستان زنجان افزود: با ابلاغ مرز هوایی به استان زنجان پروازهای متعددی در دستور کار مسئولان استانی قرار گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طی روزهای آینده 15 هزار تن گوشت قرمز از قزاقستان به زنجان وارد می شود، گفت: با ورود این میزان گوشت قرمز، قیمت گوشت گوسفندی شهر زنجان نیز تعدیل می یابد.

وی در ادامه با اشاره به طرح هدفمندکردن یارانه ها، آموزش توجیهی هدفمند کردن یارانه ها در ادارات را الزامی دانست و گفت: در راستای آگاهی و توجیه درست از اجرای این طرح، آموزش برای کارکنان در ادارات الزامی است.

وی همچنین اظهار داشت: در اجرای این طرح بانوان نقش اساسی دارند لذا باید دستگاههای اجرایی هشت ساعت کلاس آموزشی توسط اساتید مجرب در این حوزه برای بانوان بگذارند که در این راستا اطلاع رسانی بسیار نقش بسزایی دارد.

راشاد همچنین درج اطلاعات در خصوص این طرح در قالب تهیه برشور، پکیچ و CD و کتاب را بسیار مهم دانست و گفت: دستگاههای اجرایی موظند نسبت به تهیه این اطلاعات همکاری لازم را داشته باشند و آن را در اختیار نمایندگان ادارات قرار دهند.

فرماندار زنجان الگوی مصرف درست در جامعه و گسترش این الگو در جامعه را از سوی بانوان بسیار مهم عنوان کرد و گفت: بانوان به عنوان تاثیرگذارترین قشر در جامعه و خانواده می توانند در استفاده بهینه و الگوی مصرف درست منابع و انرژی موثر باشند.

راشاد گفت: سهام عدالت هم با این طرح یکجا به خانوارهایی که هنوز موفق به دریافت سهام عدالت نشده اند، پرداخت خواهد شد.

فرماندار در پایان از مسکن دار شدن مردم استان زنجان تا دو سال آینده خبر داد و گفت : در حال حاضر در گلشهر کاظمیه سه هزار و 36 واحد ساخته می شود که سال آینده در کشور بیش از 20 هزار واحد مسکن مهر ساخته می شود که استان زنجان 85 هزار واحد نیاز دارد.