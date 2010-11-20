90 درصد دیابتی های کشور به نوع 2 مبتلا هستند

اسدالله رجب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: 90درصد جمعیت دیابتی های کشورمان به نوع دوم دیابت و مابقی به نوع 1 مبتلا هستند که باید به این آمار توجه ویژه ای داشته باشیم.
وی ادامه داد: دیابت نوع 2 بیشتر در افراد زیر 30 سال و کودکان دیده می شود ضمن اینکه این بیماری با مصرف دارو و تغذیه مناسب قابل کنترل است.
این مسئول بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که مبتلایان به دیابت نوع 1 برای مهار بیماری مجبور به انسولین درمانی هستند ضمن اینکه هشت وتیم درصد جمعیت کشورمان مبتلا به دیابت هستند.
هشت و نیم درصد جمعیت کشور به دیابت مبتلا هستند
رئیس انجمن دیابت ایران اظهار داشت: هشت و نیم درصد جمعیت کشورمان یعنی معادل 5.5میلیون نفر به دیابت مبتلا هستند که باید برنامه ریزی های خود را بر اساس این آمار انجام دهیم.
وی یادآور شد: دیابت بیماری اختلال در سوخت و ساز متابولیسم بدن است که انسولین موجود، قادر به انجام درست وظیفه خود نیست و در نتیجه قند خون بالا می رود.
این مسئول افزود: زندگی شهر نشینی، کاهش فعالیت جسمانی، استرس، تغذیه نا مناسب و مصرف سیگار از جمله عوامل اثر گذار در پیدایش این بیماری است ضمن اینکه انسولین هورمونی است که توسط سلولهای بتا واقع در لوزالمعده ترشح می شود.
هزینه های عوارض دیابت بالا است
رجب اضافه کرد: افزایش مبتلایان به این بیماری و بالا بودن هزینه های عوارض آن، دیابت را به یک بیماری پراهمیت در بین همگان تبدیل کرده است.
وی افزود: تکرر ادرار، خشکی دهان و تشنگی، خستگی مفرط ، کمبود انرژی ، کاهش ناگهانی وزن و تاری دید از جمله علائم دیابت است.
این مسئول گفت: اگر دیابت به موقع شناسایی و کنترل نشود، در آینده می تواند با ایجاد عوارضی همچون اختلالات گوارشی، عصبی ، تنفسی و قلبی – عروقی در فرد، تا قطع عضو هم پیش برود.
افراد با داشتن سابقه دیابت در نزدیکان، بیشتر در معرض ابتلا هستند
وی عنوان کرد: افراد با داشتن سابقه دیابت در نزدیکان، چاقی، استرس و فشارخون بالا و نیز مادران با سقطهای مکرر، بیشتر در معرض ابتلا به دیابت هستند.
رجب خاطرنشان کرد: با استفاده از رژیم غذایی کم پروتئین و کم چرب، مصرف مرتب میوه و سبزیجات ، 150 دقیقه ورزش در هفته و انجام منظم آزمایش قند خون (هر سال یکبار)می توان تا 80 درصد از ابتلای به دیابت پیشگیری کرد.
وی اضافه کرد: 23 آبان ماه مصادف با 14 نوامبر به عنوان روز جهانی دیابت نامگذاری شده است.
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