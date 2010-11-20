90 درصد دیابتی های کشور به نوع 2 مبتلا هستند

اسدالله رجب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: 90درصد جمعیت دیابتی های کشورمان به نوع دوم دیابت و مابقی به نوع 1 مبتلا هستند که باید به این آمار توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: دیابت نوع 2 بیشتر در افراد زیر 30 سال و کودکان دیده می شود ضمن اینکه این بیماری با مصرف دارو و تغذیه مناسب قابل کنترل است.

این مسئول بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که مبتلایان به دیابت نوع 1 برای مهار بیماری مجبور به انسولین درمانی هستند ضمن اینکه هشت وتیم درصد جمعیت کشورمان مبتلا به دیابت هستند.



هشت و نیم درصد جمعیت کشور به دیابت مبتلا هستند

رئیس انجمن دیابت ایران اظهار داشت: هشت و نیم درصد جمعیت کشورمان یعنی معادل 5.5میلیون نفر به دیابت مبتلا هستند که باید برنامه ریزی های خود را بر اساس این آمار انجام دهیم.

وی یادآور شد: دیابت بیماری اختلال در سوخت و ساز متابولیسم بدن است که انسولین موجود، قادر به انجام درست وظیفه خود نیست و در نتیجه قند خون بالا می رود.

وی افزود: تکرر ادرار، خشکی دهان و تشنگی، خستگی مفرط ، کمبود انرژی ، کاهش ناگهانی وزن و تاری دید از جمله علائم دیابت است.

رجب اضافه کرد: افزایش مبتلایان به این بیماری و بالا بودن هزینه های عوارض آن، دیابت را به یک بیماری پراهمیت در بین همگان تبدیل کرده است.

این مسئول افزود: زندگی شهر نشینی، کاهش فعالیت جسمانی، استرس، تغذیه نا مناسب و مصرف سیگار از جمله عوامل اثر گذار در پیدایش این بیماری است ضمن اینکه انسولین هورمونی است که توسط سلولهای بتا واقع در لوزالمعده ترشح می شود.

این مسئول گفت: اگر دیابت به موقع شناسایی و کنترل نشود، در آینده می تواند با ایجاد عوارضی همچون اختلالات گوارشی، عصبی ، تنفسی و قلبی – عروقی در فرد، تا قطع عضو هم پیش برود.

افراد با داشتن سابقه دیابت در نزدیکان، بیشتر در معرض ابتلا هستند

وی عنوان کرد: افراد با داشتن سابقه دیابت در نزدیکان، چاقی، استرس و فشارخون بالا و نیز مادران با سقطهای مکرر، بیشتر در معرض ابتلا به دیابت هستند.

رجب خاطرنشان کرد: با استفاده از رژیم غذایی کم پروتئین و کم چرب، مصرف مرتب میوه و سبزیجات ، 150 دقیقه ورزش در هفته و انجام منظم آزمایش قند خون (هر سال یکبار)می توان تا 80 درصد از ابتلای به دیابت پیشگیری کرد.

وی اضافه کرد: 23 آبان ماه مصادف با 14 نوامبر به عنوان روز جهانی دیابت نامگذاری شده است.