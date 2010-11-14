لزوم جدی گرفتن خطر یهودی سازی/ جامعه جهانی به محکومیت اکتفا نکند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر امروز درمقاله ای به مسئله "یهودی سازی" بیت المقدس پرداخت. دراین مقاله آمده است: اسرائیل امروز بدون هیچ توقفی درصدد اجرای دسیسه یهودی سازی بیت المقدس اشغالی وهمچنین اخراج فلسطینی های ساکن این شهر از طریق ویران کردن خانه هایشان و احداث شهرک های جدید است.

آخرین این دسیسه ها همان است که شهرداری بیت المقدس اشغالی خبر داد و آن توطئه ای جدید با دوره ده ساله است که بر اساس آن 50 هزار واحد مسکونی جدید برای صهیونیست ها ساخته می شود و به این ترتیب تعداد شهرک نشینان در بیت المقدس به یک میلیون تن می رسد و این علاوه بر دسیسه ای دیگر است که بر مبنای آن در سال آتی سه هزار واحد مسکونی دیگردر این شهر اشغالی ساخته خواهد شد.

به نوشته این روزنامه عرب زبان در برابر این دسیسه ها و توطئه های اسرائیلی ها برای یهودی سازی بیت المقدس تا کنون شاهد اتخاذ یک راهکار و استراتژی فلسطینی و یا عربی و اسلامی برای مقابله با آن نبودیم.

الرایه می نویسد: جهان اسلام و عرب با موضوع یهودی سازی بیت المقدس به صورت عاطفی برخورد می کنند و نه علمی. این مسئله می طلبد که سران دو جهان عرب و اسلام بیشتر به خطرات دسیسه های اسرائیلی که این شهر و ساکنان فلسطینی آن را هدف قرار داده است، مورد توجه قرار دهند. همچنین نیازمند یک حمایت واقعی از طریق وضع استراتژی واضح و مشخص به منظور مقابله با خطر یهودی سازی است.

این روزنامه همچنین می افزاید: باید از طریق ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، گردشگری و تولیدی مقاومت فلسطینیان را در برابر شهرک نشینان صهیونیستی و دسیسه های دولت بنیامین نتانیاهو بیشتر کنیم.

الرایه درپایان تاکید می کند: جامعه جهانی به شمار آوردن بیت المقدس اشغالی به عنوان پایتخت آتی اسرائیل را تایید نمی کند و همچنین دراین راستا اکتفا به محکومیت احداث شهرک سازی ها یا ویران کردن منازل فلسطینیان نیز غیرقابل توجیه و ناکارآمد است.