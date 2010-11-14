جدال منصوری و گیتی پسند برای قهرمانی نیم فصل/ فولاد امیدوار به توقف مدعیان

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر تیم فولادماهان اصفهان با 25 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال است اما از این بابت که شاگردان افضلی در هفته سیزدهم لیگ برتر استراحت خواهند داشت، تیم‌های شهید منصوری قرچک و گیتی پسند اصفهان این فرصت را دارند که با برتری در دیدارهای فردا دوشنبه عنوان قهرمانی نیم فصل لیگ برتر را از آن خود کنند.

تیم‌های شهید منصوری و گیتی پسند با امتیازی برابر (20 امتیاز) و تفاضل گلی یکسان (20 +) رتبه‌های دوم و سوم جدول را در اختیار دارند و تیم ورامینی تنها به لطف چهار گل زده بیشتر نسبت به تیم گیتی پسند سکوی دوم جدول را به خود اختصاص داده است.

در هفته سیزدهم هر دو تیم شهید منصوری و گیتی پسند میهمان هستند. شهید منصوری در تهران به مصاف پرسپولیس می‌رود و گیتی پسند در مشهد مقابل علم و ادب سایپا صف‌آرایی خواهد کرد. با این شرایط کار ورامینی‌ها که قرار است با تیم دوازدهم جدول دیدار کنند به مراتب دشوارتر از گیتی پسند است که باید به مشهد رفته و مقابل علم و ادب بایستد.

- برنامه دیدارهای سیزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 24/8/89

* علم و ادب سایپای مشهد - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 15، سالن شهید بهشتی مشهد

* شرکت ملی حفاری ایران - آرش بتن قزوین، ساعت 15، سالن نفت اهواز

* پرسپولیس تهران - شهید منصوری قرچک، ساعت 15، سالن خورشید تهران

* لبنیات ارژن شیراز - راه ساری، ساعت 15، سالن شهید ابوالفتحی شیراز

* دبیری تبریز - فیروز صفه اصفهان، ساعت 15، سالن علوم پزشکی تبریز

* تربیت بدنی قم - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، سالن شهید حیدریان قم

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- فولادماهان اصفهان 25 امتیاز (12 بازی)

2- شهید منصوری قرچک 23 امتیاز - تفاضل گل 20+، 45 گل زده (11 بازی)

3- صنایع گیتی پسند اصفهان 23 امتیاز - تفاضل گل 20+، 41 گل‌زده (11 بازی)

4- گسترش فولاد تبریز 18 امتیاز (11 بازی)

5- فیروز صفه اصفهان 17 امتیاز - تفاضل گل 3+ (11 بازی)

6- لبنیات ارژن شیراز 17 امتیاز - تفاضل گل 1- (11 بازی)

7- علم و ادب سایپا مشهد 16 امتیاز (11 بازی)

8- راه ساری 15 امتیاز (10 بازی)

9- شرکت ملی حفاری ایران 14 امتیاز (11 بازی)

10- دبیری تبریز 11 امتیاز (11 بازی)

11- تربیت بدنی قم 10 امتیاز (11 بازی)

12- پرسپولیس تهران 9 امتیاز (10 بازی)

13- آرش بتن قزوین یک امتیاز (11 بازی)