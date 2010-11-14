به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رامین نورعلیزاده گفت: تبیان تاکنون در شهرهای مختلف استان قزوین ازجمله قزوین، بوئین زهرا و آبیک کتابخانههای دیجیتالی راه اندازی کرده است و در صورت فراهم شدن بسترهای لازم، این کتابخانهها را در سایر استانها نیز گسترش میدهد.
وی در ادامه با بیان اینکه گسترش شبکه ملی اینترانت تا نقاط مرزی و حتی برون مرزی کشور از دیگر برنامههای آتی این موسسه است، تصریح کرد: ما آمادگی خود را برای توسعه شبکه اینترانت تبیان در شهرهایی که هنوز متصل به این شبکه نشدهاند، اعلام میکنیم؛ البته حمایت ما منوط به فراهم شدن زمینههای لازم از سوی مسئولان این شهرهاست.
نورعلیزاده ادامه داد: تاکنون حدود 55 شهر کشور از طریق تلفن خانگی به شبکه اینترانت تبیان دسترسی دارند و از محتوای بومی آن استفاده میکنند.
مسئول دفاتر استانی تبیان در پایان نیز از طراحی بازی رایانهای "میرزا کوچک خان جنگلی" خبر داد و گفت: این بازی رایانهای که در دفتر استانی تبیان در مرکز رشت طراحی شده تا پایان سال جاری رونمایی میشود.
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