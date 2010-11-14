بیانیه‎ ‎سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به مناسبت سالروز آزادسازی سوسنگرد‏

به گزارش خبرگزاری مهر،‏ متن بیانیه بدین شرح است:‏ با سلام و صلوات بر پیامبر ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و بنیانگذار کبیر انقلاب ‏اسلامی ایران حضرت امام (ره) و با درود و سلام به پیشگاه سلاله پاک نبوی، منادی ‏عدالت علوی، فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله ‏العالی) و تجدید بیعت با شهیدان والامقام میهن اسلامی.‏

‏ آنگاه که خورشید آگاهی بخش انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در آستانه طلوع قرار ‏گرفت و شهد شیرین پیروزی، ذائقه ملتی که در ظلم و جور به سطوح آمده بودند را ‏شیرین کرد بی شک در لوای هدایت های پیامبرگونه امام شهیدان بود. ‏



‏ همانا مشاوره و اجرای مهندسی این تدابیر حکیمانه با حضور پر شور و شعور و موفور و ‏سرور سیدی از سپیده دم صبح بود که امروز نیز طلایه دار آن محصول به ثمر رسیده می ‏باشدکه این امر مهم خود شریانهای حیاتی شناخت از ولایت فقیه را در بند بند وجود و تار ‏و پود افکار ارتشیان سرافراز حک نمود.‏



جبهه شکر به درگاه ایزد بی همتا می سائیم که توفیق رفیق راهمان شد تا به همت ‏یادگاران 8 سال دفاع مقدس نمی از یم دریای پر تلاطم هدایت های حکیمانه رهبر فرزانه ‏انقلاب اسلامی را در عملیات های مختلف پاس بداریم. ‏



پس از فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران که فرمودند: «سوسنگرد تا فردا ‏باید آزاد شود» ؛ بی شک اجرای این فرمان پیامبرگونه جز به دست اندیشه و تدبیر ‏سلسله جلیله سادات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای محقق نمی گردید. ‏



آزادسازی سوسنگرد صرفا عملیات نظامی نیست، بلکه یک جریان بزرگ سیاسی است ‏که لازم است به نقش مؤثر مقام معظم رهبری و وحدت نیروهای مسلح جان برکف ‏پرداخته شود.‏



خدمات برجسته مقام معظم رهبری در جنگ تحمیلی را باید از اندیشه و انتصاب های بجا ‏و به موقع امام (ره) در 5 مقطع و برهه حساس مورد بررسی قرار داد.‏

زمانی که امام (ره) نجات ارتش را در گرو حضور مقام معظم رهبری دید حکم نمایندگی ‏خود را در ارتش برای معظم له صادر فرمود، پس از به منصه ظهور پیوستن نظرات امام ‏‏(ره) در ارتش و تصمیم ایشان به تشکیل شورای عالی دفاع هیچکس جز رهبر فرزانه ‏انقلاب را زیبنده نمایندگی خود در این شورا نداستند.‏



پس از انجام مدیریت کلان در شورای عالی دفاع معظم له به این نتیجه رسید که با ‏تأسیس ستاد جنگ‌های نامنظم در جبهه‌های جنگ و سپردن فرماندهی آن به شهید ‏دکتر مصطفی چمران به سرمنزل مقصود خواهیم رسید.‏



آنگاه که ریاست جمهوری را عهده دار شدند مضاف بر اداره کشور توجه ویژه ای به ‏مجموعه نیروهای مسلح علی الخصوص ارتش داشتند و منشأ خدمات وصف ناپذیری ‏بودند‏ و امروز که جمهوری اسلامی ایران به سبب دست یافتن به قله های دانش و فناوری در ‏جهان می‌درخشد بی شک ثمره تدابیر و اندیشه های حکیمانه امام (ره) و مقام معظم ‏رهبری می باشد.‏

در پایان ضمن تشکر از همه مسئولان، دست اندرکاران و شرکت کنندگان در مراسم و ‏برنامه های بزرگداشت سالروز آزادسازی سوسنگرد، امیدواریم همه ما در راستای ترویج ‏فرهنگ دفاع مقدس گام برداشته و فرهنگ دفاع را که همچون دژی مستحکم در مقابل ‏هجمه فرهنگی دشمن است، بیش از گذشته پاسداری کنیم.‏