بیانیه‎ ‎سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به مناسبت سالروز آزادسازی سوسنگرد‏

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه بدین شرح است: با سلام و صلوات بر پیامبر ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام (ره) و با درود و سلام به پیشگاه سلاله پاک نبوی، منادی عدالت علوی، فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و تجدید بیعت با شهیدان والامقام میهن اسلامی.
آنگاه که خورشید آگاهی بخش انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در آستانه طلوع قرار گرفت و شهد شیرین پیروزی، ذائقه ملتی که در ظلم و جور به سطوح آمده بودند را شیرین کرد بی شک در لوای هدایت های پیامبرگونه امام شهیدان بود.
همانا مشاوره و اجرای مهندسی این تدابیر حکیمانه با حضور پر شور و شعور و موفور و سرور سیدی از سپیده دم صبح بود که امروز نیز طلایه دار آن محصول به ثمر رسیده می باشدکه این امر مهم خود شریانهای حیاتی شناخت از ولایت فقیه را در بند بند وجود و تار و پود افکار ارتشیان سرافراز حک نمود.
جبهه شکر به درگاه ایزد بی همتا می سائیم که توفیق رفیق راهمان شد تا به همت یادگاران 8 سال دفاع مقدس نمی از یم دریای پر تلاطم هدایت های حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را در عملیات های مختلف پاس بداریم.
پس از فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران که فرمودند: «سوسنگرد تا فردا باید آزاد شود» ؛ بی شک اجرای این فرمان پیامبرگونه جز به دست اندیشه و تدبیر سلسله جلیله سادات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای محقق نمی گردید.
آزادسازی سوسنگرد صرفا عملیات نظامی نیست، بلکه یک جریان بزرگ سیاسی است که لازم است به نقش مؤثر مقام معظم رهبری و وحدت نیروهای مسلح جان برکف پرداخته شود.
خدمات برجسته مقام معظم رهبری در جنگ تحمیلی را باید از اندیشه و انتصاب های بجا و به موقع امام (ره) در 5 مقطع و برهه حساس مورد بررسی قرار داد.
زمانی که امام (ره) نجات ارتش را در گرو حضور مقام معظم رهبری دید حکم نمایندگی خود را در ارتش برای معظم له صادر فرمود، پس از به منصه ظهور پیوستن نظرات امام (ره) در ارتش و تصمیم ایشان به تشکیل شورای عالی دفاع هیچکس جز رهبر فرزانه انقلاب را زیبنده نمایندگی خود در این شورا نداستند.
پس از انجام مدیریت کلان در شورای عالی دفاع معظم له به این نتیجه رسید که با تأسیس ستاد جنگهای نامنظم در جبهههای جنگ و سپردن فرماندهی آن به شهید دکتر مصطفی چمران به سرمنزل مقصود خواهیم رسید.
آنگاه که ریاست جمهوری را عهده دار شدند مضاف بر اداره کشور توجه ویژه ای به مجموعه نیروهای مسلح علی الخصوص ارتش داشتند و منشأ خدمات وصف ناپذیری بودند و امروز که جمهوری اسلامی ایران به سبب دست یافتن به قله های دانش و فناوری در جهان میدرخشد بی شک ثمره تدابیر و اندیشه های حکیمانه امام (ره) و مقام معظم رهبری می باشد.
در پایان ضمن تشکر از همه مسئولان، دست اندرکاران و شرکت کنندگان در مراسم و برنامه های بزرگداشت سالروز آزادسازی سوسنگرد، امیدواریم همه ما در راستای ترویج فرهنگ دفاع مقدس گام برداشته و فرهنگ دفاع را که همچون دژی مستحکم در مقابل هجمه فرهنگی دشمن است، بیش از گذشته پاسداری کنیم.
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