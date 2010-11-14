۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

150 غرفه برای عرضه تولیدات تعاونیهای برتر کشور در گرگان مهیا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون گلستان گفت: 150 غرفه برای نمایشگاه عرضه توانمندیهای بخش تعاون کشور ویژه تعاونیهای برتر در استان درنظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری ظهر یکشنبه در نشست این اداره کل افزود: نمایشگاه عرضه توانمندی ها و تولیدات بخش تعاون با حضور تعاونی های برتر و نمونه استان های گلستان ، تهران ، خراسان رضوی، خراسان شمالی،سمنان ، گیلان و مازندران برگزار می شود.

 وی اظهار داشت: این نمایشگاه روز دوشنبه 24 آبان ماه با حضور محمد عباسی وزیر تعاون در گرگان افتتاح و به مدت دو روز برای بازدید عموم آزاد است.

وی هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، گسترش فرهنگ استفاده از محصولات تعاونی ها در بین مردم و ایجاد ارتباط بین بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف در این بخش و آشنایی تعاونی ها با فعالیت های صورت گرفته در سایر استان ها اعلام کرد.

بصیری گفت: در این نمایشگاه 150  غرفه برای تعاونی ها در نظر گرفته شده است که قریب 70 غرفه مخصوص تعاونی های استان گلستان است.

مدیرکل تعاون گلستان گفت: این شرکت ها شامل  تعاونی های  صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی، تولیدی، تأمین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان و دیگر تعاونیها است که با حضور در این نمایشگاه دستاوردهای خود را به نمایش خواهند گذاشت.
 
وی یادآورشد: برگزاری همایش و دیدار با تعاونگران - بانوان،  تجلیل از کارمندان نمونه و ایثارگران، برگزاری جلسه مشترک اتاق تعاون و بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان، آغاز پذیره نویسی ذوب آهن (تعاونی سهامی عام )، کلنگ زنی نورد گلستان و نیروگاه، افتتاح تعاونی طبرستان  و حضور در برنامه خبری سیمای مرکزگلستان  از برنامه های وزیر  تعاون در سفر یک روزه به استان گلستان  و در حاشیه برپایی نمایشگاه مذکور خواهد بود.
