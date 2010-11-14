150 غرفه برای عرضه تولیدات تعاونیهای برتر کشور در گرگان مهیا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا بصیری ظهر یکشنبه در نشست این اداره کل افزود: نمایشگاه عرضه توانمندی ها و تولیدات بخش تعاون با حضور تعاونی های برتر و نمونه استان های گلستان ، تهران ، خراسان رضوی، خراسان شمالی،سمنان ، گیلان و مازندران برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه روز دوشنبه 24 آبان ماه با حضور محمد عباسی وزیر تعاون در گرگان افتتاح و به مدت دو روز برای بازدید عموم آزاد است.



وی هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه، گسترش فرهنگ استفاده از محصولات تعاونی ها در بین مردم و ایجاد ارتباط بین بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف در این بخش و آشنایی تعاونی ها با فعالیت های صورت گرفته در سایر استان ها اعلام کرد.



بصیری گفت: در این نمایشگاه 150 غرفه برای تعاونی ها در نظر گرفته شده است که قریب 70 غرفه مخصوص تعاونی های استان گلستان است.



مدیرکل تعاون گلستان گفت: این شرکت ها شامل تعاونی های صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی، تولیدی، تأمین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان و دیگر تعاونیها است که با حضور در این نمایشگاه دستاوردهای خود را به نمایش خواهند گذاشت.



وی یادآورشد: برگزاری همایش و دیدار با تعاونگران - بانوان، تجلیل از کارمندان نمونه و ایثارگران، برگزاری جلسه مشترک اتاق تعاون و بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان، آغاز پذیره نویسی ذوب آهن (تعاونی سهامی عام )، کلنگ زنی نورد گلستان و نیروگاه، افتتاح تعاونی طبرستان و حضور در برنامه خبری سیمای مرکزگلستان از برنامه های وزیر تعاون در سفر یک روزه به استان گلستان و در حاشیه برپایی نمایشگاه مذکور خواهد بود.