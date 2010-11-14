کنترل قیمت 23 محصول کشاورزی در میادین میوه و تره بار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صفایی در نشست خبری که صبح یکشنبه برگزار شد، افزود: کالاهایی نظیرانواع محصولات پروتئینی، گوشت گوسفند، گوساله، مرغ، انواع مرکبات، سیب درختی، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، موز برنج، روغن، قند و شکر از جمله اقلام 23 گانه اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی هستند.

وی افزود: تمهیداتی فراهم شده تا از این تعداد اقلام، آنهایی که در بازار ها و میادین میوه و تره بار عرضه می شوند، به خوبی کنترل قیمت شوند.

اختصاص11 نقطه برای عرضه گوشت سالم در عید قربان

صفایی با اشاره به اینکه 11 نقطه در شهر تهران برای عرضه دام سالم و بهداشتی به مناسبت عید قربان در نظر گرفته شده است.اظهار داشت: امسال هفتمین سالی است که شهرداری تهران برای عید قربان جایگاه های عرضه و کشتار دام سالم در نظر می گیرد که تعداد مراکز نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما از وسعت بیشتری برخوردار است.

وی افزود : در سال جاری منطقه 15 به دو مرکز و مناطق 1، 2، 4 ، 5، 14 ، 17 ، 18 ، 19 و 20 هر کدام به یک مرکز به مراکز عرضه و کشتار دام مجهز شده اند.

صفایی در مورد انتخاب مناطق پیرامونی برای احداث جایگاه های عرضه دام بهداشتی گفت : انتقال دام زنده به داخل شهر ممکن است موجب انتقال بیماری هایی شود به همین دلیل ، مناطق پیرامونی تهران برای این کار انتخاب شدند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار با بیان اینکه دام ها یک روز پیش از روز عرفه توسط دامپزشکان معاینه شده تا از تشکیل صف های طویل در روزهای عرفه و قربان جلوگیری شود گفت: با همکاری سازمان دامپزشکی 120 دامپزشک در جایگاه ها حضور داشته و بعد از ذبح نیز ، گوشت دام را معاینه می کنند و در صورت وجود مشکل در گوشت ، مبلغ آن به خریدار بازگردانده می شود.

وی افزود: برای سالجاری تعداد 20 هزار راس گوسفند در نظرگرفته شده که تا 30 هزار راس نیز آمادگی عرضه می کنیم.

به گفته صفایی، هزینه اضافی بابت معاینه و ذبح دام از شهروندان دریافت نمی شود.

دومین نمایشگاه محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک در آذر ماه

در ادامه این نشست مدیرعامل سازمان میادین به برگزاری دومین جشنواره محصولات سالم و ارگانیک در آذرماه اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر، امسال نیز دومین جشنواره از 10 تا 17 آذر ماه در میدان میوه و تره بار جلال آل احمد برگزار می شود.

وی افزود: با برگزاری این جشنواره، زمینه تفکیک و شناسایی این بازار فراهم می شود تا مردم نیز حاضر باشند هزینه بیشتری برای خرید محصولات سالم و ارگانیک بپردازند.

صفایی با بیان اینکه تاکنون 100 تولید کننده از کل کشور برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند اضافه کرد: محصولات این تولیدکنندگان مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت تایید بر سالم و ارگانیک بودن ، در نمایشگاه حضور یابند.

صفایی در بخش دیگری از این نشست با اشاره سامانه بازار الکترونیکی محصولات کشاورزی اظهار داشت: این بازار سال گذشته کار خود را آغاز کرد و با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به صورت جدی تر فعالیت خود را ادامه می دهد.

مدیرعامل سازمان میادین با اشاره به افزایش قیمت گوشت و مرغ در سطح شهر در یکسال گذشته گفت: تنها جایی که کنترل دقیق بر اعمال قیمت ها انجام داد و از افزایش آنها جلوگیری کرد، سازمان میادین بود که توانست در یک دوره هشت ماهه قیمت ها را ثابت نگه دارد.