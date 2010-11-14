استخدام ناظران کشاورزی در اولویت برنامه های دولت

به گزارش خبرنگار مهر صادق خلیلیان امروز در همایش سراسری مدیران وزارت جهادکشاورزی گفت: ناظران کشاورزی می توانند در قالب شرکتهای خدمات فنی و مهندسی کشاورزی به صورت خصوصی سازماندهی شده و مشکلات حقوقی خود را پیگیری کنند.

وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی، مجوزی برای جذب ناظران گندم ندارد، اما این افراد می توانند در قالب بخش خصوصی ادامه فعالیت دهند.

وی ایجاد گلخانه ها را یکی از راهکارهایی برشمرد که دانش آموختگان کشاورزی می توانند در آن فعالیت کنند و یادآور شد: امکاناتی برای این افراد در نظر گرفته می شود.

خلیلیان گفت: بسته های حمایتی در بخش کشاورزی، بهینه سازی مصرف انرژی، آب و توسعه بخش کشاورزی از مهمترین مصادیق بسته های حمایتی بخش کشاورزی محسوب می شود.

وی بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و توسعه و حمایت از این بخش را از مهمترین بخشهای این بسته هاعنوان کرد.

به گفته وزیر جهادکشاورزی بر اساس این بسته، وامهای ارزان قیمت در اختیار بخشی از کشاورزان قرار می گیرد و سهم هر کشاورز در زمان هدفمندی یارانه ها اعلام می شود.

خلع ید 30 هزار زمین خوار

خلیلیان درباره خروج کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از تهران نیز گفت: تا یک سال آینده روند خروج کارکنان دولت با سیاستهای تشویقی بهتر می شود.

وی درباره برخورد با افراد متخلف در بخش زمین خواری افزود: با این افراد قاطعانه برخورد می شود و تاکنون از 30 هزار فرد زمین خوار، خلع ید شده است، ضمن اینکه برای یک میلیون واحد مسکونی زمین تهیه شده و به متقاضیان تحویل داده شده است.

خلیلیان با اشاره به اینکه تعدادی از افراد برای انجام کار تولیدی اقدام به گرفتن زمین کرده اند، گفت: اگر پس از دریافت زمین، کاربری آن تغییر کند، غیرقانونی بوده و با آنها برخورد جدی می شود.

توسعه یکهزار هکتار از باغات

وی افزود: در یک سال اخیر 56 هزار هکتار شبکه های آبیاری فرعی و زهکشی ایجاد شده است و نسبت به سال گذشته میزان تولید 70 درصد افزایش یافته است.

وزیر جهادکشاورزی اظهارداشت: با وجود اینکه در برخی محصولات کشاورزی توانسته ایم در حد نیاز کشور داشته باشیم و حتی در محصولاتی چون گندم، شکر و برنج افزایش تولید خوبی را شاهد بوده ایم، اما در صورت نیاز واردات انجام می شود.

وی از تولید بسیار مناسب سیب و مرکبات خبرداد و گفت: در سال گذشته 89 یکهزار هکتار توسعه باغات در کشور انجام شد.



خلیلیان با اشاره به سند چشم انداز گفت: بر اساس این سند تا پایان سال 1404 ایران باید در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، منطقه قفقاز و محدوده ای که از یک طرف به اروپا و از طرف دیگر به قاره آفریقا ختم می شود، جایگاه نخست را به دست آورد و این مهم محقق نمی شود، مگر اینکه به اهداف پیش بینی شده برسیم.

وی با اشاره به اینکه محصولاتی که در اقصی نقاط کشور تولید می شود، در دنیا کم نظیر است، افزود: درهر گوشه ای از کشورمان در تولید یک یا چند محصول توانایی های برجسته ای وجود دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه به دنبال مکانیزاسیون و اقتصاد تولید هستیم، گفت: با حفظ منابع آب و خاک به دنبال تولید مستمر، سالم و بهداشتی هستیم تا با بکارگیری کمتر مواد شیمیایی محصول کیفی در حد استانداردهای جهانی تولید شود.

وی با اشاره به دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در دولت دهم افزود: توسعه زیرساختها و اقدامات زیربنایی، توجه به مسائل فنی و توسعه ای و افزایش بهره وری در واحد سطح، توجه به اصلاح ساختارهای بودجه ای و نیروی انسانی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است.

خلیلیان ادامه داد: نیروهای موجود در وزارت جهاد کشاورزی به گونه ای ساماندهی می شوند که در جبهه تولید قرار گرفته و از تمرکز نیروها در تهران جلوگیری شده و به سمت مراکز اصلی تولید هدایت می شوند.

وی بر ضرورت حضور نیروهای بخش کشاورزی در عرصه تولید و تحقیق تاکید کرد و گفت: اعتقاد ما این است که باید شبانه روز با چشم باز و تدبیر در جهت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت دهم قدم برداریم و این مهم با حضور دائمی در مراکز تولید محقق می شود.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و محورهای اقتصادی تولید خبرداد و گفت: در سال گذشته 546 واحد صنعتی مرتبط با کار کشاورزی مورد بهره برداری قرار گرفت که ظرفیت مواد خام برای فراوری را به چهار میلیون و 376 هزار تن رساند. حدود 2 هزار و 187 واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز به بهره برداری رسیده است.

بهره وری پائین بخش آب

وی در ادامه گفت: بهره وری آب در بخش کشاورزی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، زیرا در حال حاضر این بهره وری بسیار پائین است.

خلیلیان از توسعه سامانه های نوین آبیاری خبرداد و گفت: این سامانه ها کمک می کند تا دشتهای موجود و آبهای زیرزمینی حفظ شود.

وی ادامه داد: از دولت نهم به بعد از حدود 8 الی 8.5 میلیون هکتار از اراضی آبی حدود 11درصد به سامانه آبیاری نوین مجهز شده است.

وزیر جهادکشاورزی همچنین درباره اقدامات انجام شده در برنامه های توسعه ای گفت: در برنامه اول توسعه 66 هزار و 500 هکتار آبیاری تحت فشار انجام شد که دارای عملکرد سالانه ای معادل 13 هزار و 300 هکتار بود.

وی ادامه داد: در برنامه دوم میزان توسعه آبیاری تحت فشار به 203 هزار و 500 هکتار با عملکرد سالانه ای معادل 40 هزار هکتار رسید.

خلیلیان از توسعه 215 هزارو 957 هکتاری آبیاری تحت فشار در برنامه سوم خبر داد و افزود: عملکرد سالانه این اقدام به 43 هزار هکتار رسیده است.

وی گفت: در برنامه چهارم سالانه 76 هزار هکتار طی پنج سال آبیاری تحت فشار انجام شد که بدین ترتیب بیش از 380 هزار هکتار از اراضی کشور به این سامانه مجهز شد.

وزیر جهادکشاورزی از انجام آبیاری تحت فشار در 125 هزار هکتار از اراضی کشاوزی در یک سال اخیر خبرداد و افزود: با اعتبارات ویژه و توجه رئیس جمهور یکهزار میلیارد تومان اعتبار برای این بخش اختصاص یافته که با این اقدام انقلابی در سامانه های مصرف آب بوجود می آید.

وی با بیان اینکه سدهای بسیاری در کشور احداث شده است، افزود: ضروری است شبکه های آبیاری و زهکشی نیز توسعه پیدا کند که اعتبار خاصی نیز معادل 350 میلیارد تومان برای این منظور اختصاص یافته است.

خلیلیان افزود: کشت متراکم زیتون که افزایش تولید مناسبی را در واحد سطح ایجاد می کند و امکان عملیات مکانیزه را فراهم می کند در کشور نیز در حال انجام است.

وزیر جهاد کشاورزی از باردهی اولین باغ زیتون کشور که به سامانه جدید کشت متراکم مجهز است خبر داد و گفت: در آذرماه سال گذشته نخستین نهال کشت متراکم زیتون غرس شد و امسال شاهد باردهی آن بودیم.

خلیلیان افزود: توسعه کشتهای گلخانه ای و تولید محصولات اورگانیک مورد حمایت این وزارتخانه بوده و در استانهای مختلف روبه توسعه است.

تولید 6 هزار تنی میگو

وی درباره اقدامات انجام شده دربخش شیلات گفت: به رغم وجود مشکل در صنعت میگو توانستیم به تولید شش هزارتنی با وجود بیماری دست پیدا کنیم و با تولید دو دوره میگو در حوضچه های پرورش به تولید 7 تا 10 تن دست یافتیم.

وزیر جهادکشاورزی به استحصال خاویار از ماهیان پرورشی نیز اشاره ای کرد وگفت: با این روش صادرات خاویار گسترش پیدا خواهد کرد.

خلیلیان پرورش ماهی در قفس را روشی برشمرد که می تواند ضمن تولید بالا اشتغالزایی مناسبی نیز داشته باشد و گفت: با سرمایه گذاری کم امکان تولید در این زمینه فراهم است.

وی افزود: می توان بر سر راه آبی که از چاه به مزرعه می رود پرورش ماهی انجام داد که بدین ترتیب علاوه بر تولید جانبی، آب کشاورزی نیز از مواد مغذی برای گیاه برخوردار می شود.

وزیر جهاد کشاورزی توسعه آبخیزداری در طول پنج ساله پنجم را شش میلیون هکتار برشمرد و گفت: رقم توسعه صادرات نیز در بخش کشاروزی در طول شش ماه یک میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد شده که رقم بسیار مناسبی است.

وی در ادامه از رونمایی چهار طرح تحقیقاتی خبر داد و گفت: اطلس پوشش گیاهی کشور که عکس و تصاویر پوشش گیاهی تمام مناطق را نشان می دهد یکی از این دستاوردها بوده و معرفی رقم جدید برنج که علاوه بر افزایش عملکرد در واحد سطح از نظر کیفی نیز دارای خصوصیات منحصر به فرد با عملکردی معادل هشت تن در هکتار از دیگر دستاوردهای محققان کشورمان محسوب می شود.

خلیلیان با بیان اینکه رقم برنج معرفی شده به بیماری بلاست برگی و خوشه ای و ورس نیز مقاوم است، از استخراج اسانس آویشن شیرازی که برای مبارزه با بیماری ها در شیلات مورد استفاده قرار می گیرد خبر داد و گفت: این گیاه به عنوان یک دارو برای مبارزه با بیماری های آبزیان پرورشی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.