به گزارش خبرنگار مهر در قم‏‏‏، همزمان با عید سعید قربان، نماز عید در حرم حضرت معصومه‌(س) به امامت آیت الله مکارم شیرازی اقامه می‌شود.



نماز عید از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 26 آبان ماه در شبستان امام خمینی‌(ره) حرم کریمه اهل بیت (س) اقامه خواهد شد



برپایه این گزارش، دعای پرفیض عرفه نیز روز سه‌شنبه، از ساعت 14 و 20 دقیقه در شبستان امام خمینی‌ (ره) حرم مطهر حضرت معصومه ‌(س)، با مداحی مداح اهل بیت حاج سید مهدی میرداماد قرائت خواهد شد.

