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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۳۵

در حرم حضرت معصومه(س)؛

نماز عید قربان به امامت آیت الله مکارم شیرازی اقامه می‌شود

نماز عید قربان به امامت آیت الله مکارم شیرازی اقامه می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: همزمان با دهم ذی الحجه‏، نماز عید سعید قربان به امامت آیت الله مکارم شیرازی در حرم حضرت معصومه (س) اقامه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم‏‏‏، همزمان با عید سعید قربان، نماز عید در حرم حضرت معصومه‌(س) به امامت آیت الله مکارم شیرازی اقامه می‌شود.

نماز عید از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 26 آبان ماه در شبستان امام خمینی‌(ره) حرم کریمه اهل بیت (س) اقامه خواهد شد

برپایه این گزارش، دعای پرفیض عرفه نیز روز سه‌شنبه، از ساعت 14 و 20 دقیقه در شبستان امام خمینی‌ (ره) حرم مطهر حضرت معصومه ‌(س)، با مداحی مداح اهل بیت حاج سید مهدی میرداماد قرائت خواهد شد.
 

کد مطلب 1191687

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