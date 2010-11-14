به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با عید سعید قربان، نماز عید در حرم حضرت معصومه(س) به امامت آیت الله مکارم شیرازی اقامه میشود.
نماز عید از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 26 آبان ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم کریمه اهل بیت (س) اقامه خواهد شد
برپایه این گزارش، دعای پرفیض عرفه نیز روز سهشنبه، از ساعت 14 و 20 دقیقه در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت معصومه (س)، با مداحی مداح اهل بیت حاج سید مهدی میرداماد قرائت خواهد شد.
در حرم حضرت معصومه(س)؛
نماز عید قربان به امامت آیت الله مکارم شیرازی اقامه میشود
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با دهم ذی الحجه، نماز عید سعید قربان به امامت آیت الله مکارم شیرازی در حرم حضرت معصومه (س) اقامه می شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با عید سعید قربان، نماز عید در حرم حضرت معصومه(س) به امامت آیت الله مکارم شیرازی اقامه میشود.
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