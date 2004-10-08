ملي پوشان فوتبال زير نور تمرين كردند/ هفت بازيكن از تيم ملي خط خوردند

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازكنارگذاشتن مسعود شجاعي، رسول خطيبي، مهرزاد معدنچي، جواد كاظميان، فرزاد مجيدي، علي دايي ومرتضي كاشي ازجمع بازيكنان تيم ملي ازسوي برانكوايوانكوويچ ساير بازيكنان تمرين خود را درزمين شماره يك ورزشگاه آزادي وزيرنورآغازكردند.

دراين تمرين پس ازگرم كردن وكار با توپ شوت به دروازه دردستوركارملي پوشان قرارگرفت كه دراين تمرين 20 دقيقه اي مهدوي كيا، عزيزي، هاشميان ونكونام بهترازسايرين نشان دادند.

درادامه تركيب اصلي مردان دفاعي متشكل ازگل محمدي، كاملي، رضايي ونصرتي به همراه تعدادي ازملي پوشان به مروركارهاي دفاعي پرداختند. ساير بازيكنان نيزدربخشي ديگراززمين زيرنظرحسين فركي به ارسال توپ ازجناحين واستفاده ازضربت سربراي رسيدن به گل پرداختند.

درادامه برنامه امروزبازيكنان فوتبال تحت فشاردريك نيمه اززمين را تمرين كردند. امروزهمچنين همايون شاهرخي مديرفني تيم ملي به همراه غلامرضا زادمهر سرپرست تيم ملي نيزازنزديك برعملكرد ملي پوشان نظارت داشتند.