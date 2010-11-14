مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خواجه سروی طی حکمی دکتر مهدی بهنیافر را به سمت مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منصوب کرد.

در این حکم اهم وظایف مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایجاد سازوکار مناسب به منظور برقراری ارتباط با شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی در هر استان، برگزاری منظم جلسات شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و پیگیری اجرای مصوبات و نظارت بر تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی در هر استان عنوان شده است.

دکتر مهدی بهنیافر همچنین معاون دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی است.