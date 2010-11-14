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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۴۵

مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها منصوب شد

مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها منصوب شد

مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها باحکم معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خواجه سروی طی حکمی دکتر مهدی بهنیافر را به سمت مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی منصوب کرد.

در این حکم اهم وظایف مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایجاد سازوکار مناسب به منظور برقراری ارتباط با شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی در هر استان، برگزاری منظم جلسات شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها و پیگیری اجرای مصوبات و نظارت بر تشکیل شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی در هر استان عنوان شده است.

دکتر مهدی بهنیافر همچنین معاون دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی است.

کد مطلب 1191705

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