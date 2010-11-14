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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

طرح "تشدید برخورد با قاچاق کالاهای دخانی" در گلستان اجرا شد

طرح "تشدید برخورد با قاچاق کالاهای دخانی" در گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی گلستان گفت: طرح تشدید برخورد با قاچاق کالای دخانی با همکاری شرکت دخانیات استان به مرحله اجرا گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست این فرماندهی افزود: با همکاری مشترک شرکت دخانیات استان گلستان و مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی استان طرح برخورد با قاچاق کالای دخانی به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح، مأموران موفق شدند در بازدید از یک تخلیه بار تعاونی تعداد یک کارتن حاوی 500 پاکت سیگار قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات یک نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی علی آباد کتول نیز از اجرای طرح تشدید فعالیتهای انتظامی و برخورد با تهیه و توزیع کنندگان محصولات مخرب ضد فرهنگی خبر داد. 

سرهنگ پاسدار موسی مومن گفت: طرح تشدید فعالیتهای انتظامی به منظور برخورد با تهیه و توزیع کنندگان محصولات مخرب ضد فرهنگی با هماهنگی مقامات قضایی روز گذشته در سطح شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی گفت: در اجرای این طرح هشت هزار و 300 سی دی غیر مجاز و هزار قطعه صور مبتذل در بازدید از پنج واحد صنفی کشف شد.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: مأموران در این عملیات همچنین موفق شدند تعداد ده دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره نیز کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی علی آباد کتول گفت: در این عملیات هفت نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کد مطلب 1191707

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