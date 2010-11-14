طرح "تشدید برخورد با قاچاق کالاهای دخانی" در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سردار حمید عطایی بعد از ظهر یکشنبه در نشست این فرماندهی افزود: با همکاری مشترک شرکت دخانیات استان گلستان و مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی استان طرح برخورد با قاچاق کالای دخانی به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی اظهار داشت: در اجرای این طرح، مأموران موفق شدند در بازدید از یک تخلیه بار تعاونی تعداد یک کارتن حاوی 500 پاکت سیگار قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات یک نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی علی آباد کتول نیز از اجرای طرح تشدید فعالیتهای انتظامی و برخورد با تهیه و توزیع کنندگان محصولات مخرب ضد فرهنگی خبر داد.

سرهنگ پاسدار موسی مومن گفت: طرح تشدید فعالیتهای انتظامی به منظور برخورد با تهیه و توزیع کنندگان محصولات مخرب ضد فرهنگی با هماهنگی مقامات قضایی روز گذشته در سطح شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی گفت: در اجرای این طرح هشت هزار و 300 سی دی غیر مجاز و هزار قطعه صور مبتذل در بازدید از پنج واحد صنفی کشف شد.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: مأموران در این عملیات همچنین موفق شدند تعداد ده دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره نیز کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی علی آباد کتول گفت: در این عملیات هفت نفر دستگیر که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.