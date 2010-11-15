سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شکست این تیم برابر سئونگنام ضمن بیان مطلب فوق گفت: آن مسابقه کابوسی بود و هنوز هم باور نکرده‌ایم برابر حریف کره‌ای شکست خورده‌ایم. ما در حالی بازی را باختیم که می‌توانستیم برابر حریف به پیروزی دست یابیم.

وی اضافه کرد: در آن دیدار شانس زیادی داشتیم اما به نظر می‌رسید شانس با تیم سئونگنام همراه بود. باید بگویم شب، شب آنها بود و به کام ما نچرخید و در نهایت همه چیز به نام این تیم کره‌ای رقم خورد. شاید خدا نخواست قهرمان نشویم.

مدافع تیم ذوب‌آهن اصفهان در مورد گل‌هایی که این تیم برابر سئونگنام دریافت کرد، افزود: بر اساس اتفاقات فوتبالی در آن بازی سه گل دریافت کردیم. بطور مثال گل سوم آنها درحالی به ثمر رسید که توپ پس از برخورد به بازیکن ما بصورت اتفاقی مقابل بازیکن آنها قرار گرفت. این تیم با طرح و برنامه به گل نرسید بلکه ما روی 3 حادثه گل خوردیم و از کسب قهرمانی محروم شدیم.

وی در مورد اشتباهش در به ثمر رسیدن گل نخست تیم سئونگنام اظهار داشت: باید در آن صحنه توپ را سریعتر دفع می‌کردم اما در یک لحظه توپ روی پای بازیکن کره‌ قرار گفت. در مجموع همه اتفافات این بازی به سود سئونگنام رقم خورد.

حسینی در پایان گفت: تیم ما روز به روز بهتر می‌شود و از امروز به فکر موفقیت در مسابقات لیگ، جام حذفی و حضور قدرتمندانه‌تر در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا هستیم تا ناکامی امسال را در فصل آینده جبران کنیم.

دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا که عصر روز شنبه بین تیم‌های فوتبال ذوب آهن ایران و سئونگنام کره جنوبی برگزار شد، با پیروزی 3 بر یک و قهرمانی تیم کره‌ای در این مسابقات همراه شد.