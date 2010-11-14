دایی و خداداد به تیم فوتبال پیشکسوتان دعوت شدند/ بهزادی سرمربی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تورنمنت هشت جانبه فوتبال پیشکسوتان (جام صلح 2010) از 13 آذر به مدت 10 روز به میزبانی مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک برگزار خواهد شد و تیم فوتبال پیشکسوتان کشورمان نیز در این مسابقات با تیم‌های انگلیس، آمریکا، گواتمالا، اسپانیا، مکزیک و ... رقابت خواهد کرد.

براین اساس ازسوی حشمت مهاجرانی مدیر، همایون بهزادی سرمربی، حمید جاسمیان و ابراهیم قاسمپور مربیان تیم فوتبال پیشکسوتان 64 بازیکن در رده سنی 35 تا 42 سال به اردوی آماده سازی این تیم دعوت شدند.

اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم پیشکسوتان ایران به این شرح است:

علی دایی، علی اصغر مدیرروستا، محمد خاکپور، نعیم سعداوی، افشین پیروانی، ستار همدانی، محمود فکری، سیروس دین محمدی، پایان رافت، علیرضا منصوریان، خداداد عزیزی، بهنام سراج، یحیی گل محمدی، پرویز برومند، رضا شاهرودی، بهروز رهبری‌فرد، محمدرضا مهدوی، مهدی پاشازاده، کریم باقری، هادی طباطبایی، مهدی هاشمی نسب، اسماعیل حلالی، داوود مهابادی، بهنام ابوالقاسمپور، افشین کمایی، رحمان رضایی، علیرضا امامی فرد، نیما نکیسا،علی لطیفی، داوود فنایی، مهدی تارتار، محسن گروسی، ادموند اختر، محمد مومنی، مهرداد میناوند، امین راستی، فیروز محمودی، علی اکبر ذوالمجیدیان، رضا رضایی منش، علی موسوی، مجید صالح، علی میرزا استوایی، رضا بازیاری، حسین خطیبی، یوسف بخشی‌زاده، فریدون فضلی، علیرضا اکبرپور، مهدی ثابتی، میرشاد ماجدی، محمد نوازی، محمد خرمگاه، علی سامره، رضا جباری، علیرضا سهندرازیان، بهزاد داداش‌زاده، حمید مطهری، ادموند بزیک، سرژیک تیموریان، یونس باهنر، علی جانملکی، رحیم حلفی، احمد مومن‌زاده، حسین معمار و علی پورمند.

مسئولیت سرپرستی تیم پیشکسوتان ایران را فرامرز ظلی برعهده دارد، ضمن اینکه دکتر پرهان خانلری پزشک این تیم خواهد بود. اولین جلسه تمرین تیم پیشکسوتان روز پنجشنبه 27 آبان ساعت 14:30 در زمین شماره یک کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد.