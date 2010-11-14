قول می دهم طلوعی دوباره داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال نیجریه در تاریخ 17 نوامبر 2010 (26 آبان 1389) در دیداری دوستانه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی فوتبال ایران می رود.

سیاسیا که در این بازی در کنار "آگوستین اگواوون" هدایت تیم ملی نیجریه را برعهده خواهند داشت، گفت: من بخشی از خانواده بزرگ فوتبال نیجریه هستم و از هیچ کوششی برای موفقیت این تیم کوتاهی نمی کنم. من نیجریه را ناامید نخواهم کرد.

وی افزود: برای این تیم طرح‌های بسیاری در سر دارم و قطعا تغییراتی را خواهیم داشت. تا جام جهانی برزیل چهار سال زمان است و این زمان زیادی است تا به اهداف خود دست پیدا کنیم.

سیاسیا در پایان گفت: از آنجایی که چهار سال بعد شاید بعضی از بازیکنان به لحاظ سنی مناسب حضور در آن رقابت‌ها نباشند، ما رفته رفته بازیکنان جوان را به تیم داخل خواهیم کرد. نظم و انضباط مترادف موفقیت است و یک تیم منظم از بخت بالاتری برای کامیابی برخوردار است، نسبت به تیمی که چنین نیست.