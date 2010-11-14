آثار آغداشلو، اسفندیاری، پیلارام و...در نگارخانه ایست

به گزارش خبرگزاری مهرآثار جمله آیدین آغداشلو، احمد اسفندیاری، هانیبال الخاص، داوود امدادیان، ناصر اویسی، جمال بخشپور، فرامرز پیلارام، صادق تبریزی، جعفر روحبخش، هوشنگ سیحون، کوروش شیشه گران، مسعود عربشاهی، پرویز کلانتری، حسین محجوبی، بهمن محصص و مهدی ویشکایی در نگارخانه ایست به نمایش درآمد.این آثار با تکنیکهای رنگ و روغن، آبرنگ، گواش، کاه گل و لیتوگرافی خلق شدهاند.
این نمایشگاه از روز دوشنبه 24 آذر تا تاریخ اول آذر همه روزه از ساعت 18 تا 21 در نگارخانه ایست واقع در درکه، خیابان شهید احمدپور، نبش بن بست گلستان پلاک دو واحد دو دایر است.
آلماتی میزبان قلم زنان ایرانی
در پی تفاهمنامه فرهنگستانهای ایران و قزاقستان شهر آلماتی میزبان کارگاه قلم زنی ایران شد. برای اجرایی شدن تفاهمنامه همکاری دو فرهنگستان هنر ایران و قزاقستان، کارگاه قلم زنی در شهر آلماتی، توسط محمد صحرانورد برگزار میشود.
این کارگاه شامل آشنایی با هنر قلم زنی، آموزش نحوه تهیه مخلوط قیر و گچ، انتخاب طرح برای قلمزنی روی ورقهای مسی و ... میشود.
قلم زنی از جمله هنرهای صناعی در گروه فلزکاری است که در آن هنرمند به تزیین و کندن نقوش روی اشیای فلزی به ویژه مس، طلا، نقره و برنج به وسیله قلم با ضربه چکش میپردازد. این کارگاه از 19 تا 26 آبان در شهر آلماتی برگزار میشود.
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