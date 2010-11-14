تبیین فلسفه غدیر از رویکرد های مهم هفته بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سردار یعقوب علی نظری ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه هدف از تشکیل بسیج تربیت، تعالی و عروج انسان‌های فرهیخته است، افزود: بسیج از قدرت عمیق مردمی برخوردار بوده و با بصیرت ولایی در مسیر درست حرکت می‌ کند.

وی بصیرت دهی به دیگران را از وظایف مهم بسیج عنوان نمود و اظهارداشت:خودسازی، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، توسعه و بسط ارزش‌های اسلامی و استکبارستیزی و ظلم‌ ستیزی از ماموریت‌های اصلی بسیجیان است.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی تصریح کرد: تشکیل جلسات متعدد بصیرتی و هم‌اندیشی بین اقشار مختلف جامعه و اعزام هادیان سیاسی در مجامع عمومی از اقدامات مهم بسیج است که باید بیشتربه آن توجه شود.

وی افزایش کارآمدی پایگاه‌ها و مشارکت ‌دهی مردم در بنامه های بسیج را از رویکرد های مهم هفته بسیج امسال برشمرد و خاطرنشان کرد: 39 یادواره شهدا امسال به مناسبت هفته بسیج در خراسان جنوبی برگزار می شود.

سردار نظری به برگزاری 31 نمایشگاه در حوزه ها و پایگاه های بسیج سطح استان اشاره کرد و بیان داشت: برپایی بیمارستان صحرایی در جنوب خراسان جنوبی در روستای چاهداشی، دیدار با خانواده شهدا و توزیع جهیزیه را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در استان می باشد.

وی برگزاری همایش بزرگ اقتدار همراه با تجلیل از بسیجیان، برگزاری همایش علمی و پژوهشی با حضور نخبگان بسیجی از دیگر برنامه های محوری هفته بسیج عنوان نمود و ادامه داد: هم اکنون نزدیک به 600 حلقه طرح صالحین در سطح استان فعال بوده و باید این تعداد تا پایان سال جاری به یک‌هزار حلقه افزایش یابد.

سردارنظری از تشکیل 300 حلقه دانش‌آموزی طرح صالحین در استان خبر داد و افزود: 100 حلقه دیگر نیز در پایگاه‌ها و مساجد سطح استان تشکیل می‌ شود.