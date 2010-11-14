افزایش قیمت در حمل و نقل عمومی اراک خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حسن آصفری ظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی سوخت شهر اراک با اشاره به اقدامات انجام شده برای ورود به طرح هدفمندکردن یارانه ها افزود: هرگونه افزایش قیمت باید ابتدا در کمیته حمل و نقل تصویب و سپس به مرحله اجرا برسد.

وی با تاکید بر اینکه با افزایش خودسرانه قیمت حمل و نقل برخورد می شود، ادامه داد: به طور قطع با هدفمند کردن یارانه ها قیمت حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی، اتوبوس و آژانسها بنابر درخواست رئیسان سازمان افزایش می یابد ولی در حال حاضر این افزایش قیمتها پذیرفتنی نیست.

آصفری با تاکید بر آمادگی کامل تاکسیرانی، اتوبوسرانی و سازمان پایانه ها برای خدمات رسانی به مردم تصریح کرد: توان حمل و نقل دستگاهها، ادارات و کارخانجات شناسایی تا در صورت مشاهده ناهماهنگی در طرح هدفمندکردن یارانه ها از توان آنها استفاده شود.

وی با اشاره به حمل و نقل بار در داخل و بیرون از شهر اظهار داشت: در این بخش نیز باید تمهیدات لازم برای هدفمندکردن یارانه ها و افزایش احتمالی قیمتها اندیشیده شود.

فرماندار اراک با بیان اینکه باید جلوی شایعات بی اساس گرفته شود، گفت: با هدفمند شدن یارانه ها سهمیه کارتهای خودروها با همان هزار ریال عرضه می شود لذا مردم از ذخیره سازی بنزین در منزل خود که خطرات زیادی به همراه دارد جلوگیری کنند.

در این جلسه سازمانهای مرتبط ، با حمل و نقل درون شهری و برون شهری نظرات خود را ارائه و برای هفمند کردن یارانه ها با یکدیگر تبادل نظر شد.