صنایع دستی باید از سطح تزئینات فراتر رود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت اله سپهر بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هنرمندان صنایعدستی کرمانشاه از 29 آبان تا سوم آذر ماه در نمایشگاه سراسری و تخصصی استان سیستان و بلوچستان شرکت میکنند.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه، شرح نحوه ساخت ثبت آثار صنایعدستی را نکته ارزش هنری دانست که در صورت استفاده تولیدکنندگان تأثیر خوبی در فروش بهتر دارد.
وی با اشاره به وجود استعدادهای فراوان بسیار در زمینه هنر و صنایعدستی در استان کرمانشاه یادآور شد: باید از این استعدادها برای توسعه و رونق صنایعدستی استان بهره کافی ببریم، بنابراین با بارور کردن این استعدادهای درخشان و حمایت همه جانبه میتوان صنعت بومی محلی استان را به شکلی مطلوب و پویا فعال کرد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه با اشاره به حضور صنعتگران در رشتههای مختلف از جمله پوشاک محلی، معرق آینه در این نمایشگاه خاطرنشان کرد: شب بو مصطفوی در رشته پوشاک محلی و کامران امیریان در رشته معرق آینه در این نمایشگاه شرکت می کنند.
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