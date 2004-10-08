روس ها در قراداد با ايران درخصوص نيروگاه اتمي بوشهر خوب امتحان پس ندادند

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر ، گفت : نيروگاه بوشهر بحث بسيار مهمي براي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب فناوري هسته اي محسوب مي شود و نقش ويژه اي در توسعه اقتصادي و صنعتي ايران ايفا مي كند .



حاجي بابايي تصريح كرد: از زماني كه روس ها به عنوان شريك در ساخت اين نيروگاه با ايران همكاري كرده اند نشان داد كه متاسفانه تحت تاثير سياست هاي جهاني با ما رفتار مي كنند و هر زماني كه فشارها بر جمهوري اسلامي ايران بيشتر مي شود و آمريكا در يك چالش جدي با ايران قرار مي گيرد روسها به راحتي وارد معامله مي شوند و در رابطه با ايران به عنوان يك منبع درآمد با آمريكا و اروپايي ها مذاكره مي كنند .

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر روس ها اين بار بخواهند در رابطه با نيروگاه هسته اي تعلل كنند بايد سازمان انرژي اتمي در صورت عدم پيگيري جدي روس ها براي اتمام نيروگاه هسته اي ، اين قرارداد را به حالت تعليق درآورد.



وي تاكيد كرد : روس ها به خوبي مي دانند كه جمهوري اسلامي ايران در منطقه كشور مهمي است ومهم بودن و نقش بالاي ايران در منطقه اولين فايده اش به روسيه مي رسد و فايده آن هم اين است كه اگركشور جمهوري اسلامي ايران نبود اين همه فشارها كه امروز بر ايران وارد مي شود قطعا قست عمده اي از آن به روسيه وارد مي شد و اين مسئله را بايد به عنوان يك محور كار تحليل كنند و درآمد هزينه ، عدم توجه به قرارداد با ايران را حساب كنند .

حميد رضا حاجي بابايي اظهار داشت : روسها در طول مدت قراداد با ايران درخصوص نيروگاه اتمي بوشهر امتحان خوبي پس ندادند و اگر مي خواهند واقعا پيمان امنيت منطقه اي با حضور ايران و روسها و ديگر كشورها مستحكم بماند روسها بايد در خصوص نيروگاه بوشهر در برابر فشارهاي آمريكا از خود عكس العمل نشان دهند و تسليم نشوند .