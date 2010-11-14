تشکیل کمیته ای برای پیگیری قانون برداشت مترو از حساب ذخیره ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران طرح اختصاص یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی دولت برای تامین تجهیزات خطوط راه آهن شهری تهران و حومه در سال جاری به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه از دولت درخواست شد که برای اختصاص مبلغ یک میلیارد دلار ( از محل حساب ذخیره ارزی) برای تامین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری تهران و حومه در سال جاری اقدام و مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهد.

در این جلسه به منظور رایزنی و پیگیری مجدد اقدامات قبلی در مورد اجرای قوانین مربوط و نیز اجرای مولفه های اصلی برنامه جامع حمل و نقل شهر تهران کمیته ای سه نفره از پروین احمدی نژاد ( عضو کمیسیون برنامه و بودجه، حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران و مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران) به همراه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران تشکیل شد.

پیگیری اختصاص سهم شهر تهران از حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب سال 1388 و همچنین پیگیری و اجرای انتشار اوراق مشارکت شهرداری تهران و نیز سایر امور محوله در مصوبات آتی شورای شهر تهران از وظایف این کمیته است.

همچنین در جلسه امروز شورای شهر لایحه طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران بررسی شد که طبق این لایحه ادامه ضوابط استفاده از اراضی و ساخت و ساز در زیر پهنه های حفاظت شده (G) بررسی شد و پس از اصلاحات به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه در پارکهای جنگلی هر گونه ساخت و ساز مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و کارگاهی ممنوع بوده ولی در صورتی که فعالیتها مرتبط با تفرج و گذران اوقات فراغت طبق طرح تفصیلی جدید شهر تهران باشد، مجاز است. همچنین هر گونه ساخت و ساز منوط به ارائه طرح توجیهی و تصویب در کمیسیون ماده 5 شهر تهران است.

بر اساس این مصوبه برای پارکهای شهری نیز ضوابطی مقرر شد که از جمله حداکثر سطح اشغال در پارکهای شهری پنج درصد و در پارکهای محله ای 10 درصد و محدود به امور خدماتی از قبیل دفتر نگهبانی و سرویس بهداشتی است.

همچنین در جریان بررسی این لایحه هر گونه ساخت و ساز در پهنه رود دره ها بر اساس طرحهای منظر و طراحی شهری مصوب، مجاز است.

بر اساس این مصوبه شهرداری تهران مکلف شد که در مدت یک سال از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران، ضوابط و مقررات طرحهای توجیهی، منظر و طراحی شهری برای رود دره ها را تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 شهر تهران برساند.

همچنین در زیر پهنه حفاظت فرهنگی و تاریخی (G32 ) هر گونه ساخت و ساز با مجوز و بر اساس ضوابط سازمان میراث فرهنگی مجاز است که شهرداری تهران موظف شد با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ظرف مدت یکسال از ابلاغ طرح تفصیلی، نسبت به تدوین ضوابط پهنه (G321 ) و تصویب آن در کمیسیون ماده 5 شهر تهران اقدام نماید.

شهرداری تهران موظف شد پیش از ارائه هر گونه طرح به کمیسیون ماده 5 برای پهنه ( G323) محدوده بین حد کالبدی شهر و محدوده شهری، سیاستها و ضوابط کلی ساخت و ساز را حداکثر ظرف مدت سه ماه برای تصویب به شورای شهر تهران ارائه کند.