معدنی: سرمای سالن مشکل ساز شد/ هدف ما ایستادن روی سکو است

حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو ضمن بیان این مطلب افزود: در بازی امروز مقابل ترکمنستان سالن محل برگزاری مسابقات خیلی سرد بود و به همین خاطر نتوانستیم از همه توان خود برای پیروزی در این بازی استفاده کنیم و به بازیکنان ذخیره فرصت بازی نرسید.

وی در ادامه افزود: امروز قصد داشتیم به تمام بازیکنان فرصت بازی بدهیم اما به علت سرد بودن سالن نفراتی که خارج از جریان بازی بودند، بدن‌شان اینقدر سرد بود که کارایی لازم را نداشتند در عین حال سرد بودن سالن برای بازیکنانی که در زمین حضور داشتند، مشکل ساز نبود و ما بازی را با آنها ادامه دادیم.

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان خاطرنشان کرد: در این زمینه مشکل را به مسئولان برگزاری مسابقات گوشزد کردیم تا امکانات گرمایشی سالن والیبال را افزایش دهند. با این وجود برای بازی فردا با لباس و تجهیزات بیشتر به سالن می رویم تا مشکلی برای تیم به وجود نیاید.

معدنی در خصوص دیدار روز دوشنبه تیمش مقابل عربستان گفت: فردا با عربستان بازی داریم. من شناخت زیادی از تیم عربستان ندارم آنهم به این خاطر است که عربستانی‌ها چند سالی است در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا حضور ندارند و امسال در بازی‌های آسیایی گوانگجو حضور یافته‌اند.

"تنها شناخت ما از تیم عربستان این است که در ترکیب خود از بازیکنان بلند قد استفاده می کند"، سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان با بیان این جمله افزود: امشب تیم عربستان با اندونزی بازی می کند. ما این فرصت را داریم تا با تماشا و آنالیز دیدار امروز تیم عربستان شناخت کافی از این تیم پیدا کنیم.

وی با ابراز خرسندی از برتری تیمش مقابل مغولستان و ترکمنستان تصریح کرد: برای شروع این دو پیروزی خیلی خوب بود اما به واسطه این دو پیروزی به خود نمی بالیم و به آن دلخوش نمی کنیم. هدف ما ایستادن روی سکو است و در پیکارهای مرحله مقدماتی به دنبال کسب نتایج مطلوب برای صدرنشینی هستیم.