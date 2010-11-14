  1. استانها
  2. زنجان
۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۲

طی سال 88؛

زنجان هفت هزار میلیارد ریال یارانه پنهان مصرف کرده است

زنجان هفت هزار میلیارد ریال یارانه پنهان مصرف کرده است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان گفت: بر اساس تحقیقات انجام گرفته مبلغ یارانه پنهان استان زنجان در سال گذشته هفت هزار و 300 میلیارد ریال اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی میرزا مصطفی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته بانوان شهرستان زنجان، این میزان اختصاص یارانه ها را بسیار بالا دانست و افزود: این میزان  در مقابل مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های این استان هزار و 600 میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه هدفمندی مناسب یارانه ها توسعه و رشد اقتصادی استان را به همراه دارد، افزود: قانون هدفمندسازی یارانه ها در کشور علاوه بر الگوی صحیح مصرف کاهش شکاف طبقاتی، عدالت اجتماعی و اصلاح ساختار اقتصاد کشور را به همراه دارد.

میرزا مصطفی با بیان اینکه هدفمندسازی بهینه یارانه ها نیازمند تغییر الگوی مصرف در کشور است، گفت: تحقق این موضوع به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بیشتر در بین آحاد مختلف جامعه نیاز دارد.
 
 معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان  با بیان اینکه بسیاری از حامل های انرژی و آبی کشور بیش از استاندار های جهانی توسط مردم مصرف می شود افزود:  مردم ایران در بخش حامل های انرژی چندین برابر الگوی جهانی مصرف می کنند.

میزا مصطفی با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف تصحیح الگوی مصرف و به اندازه استفاده کردن آن در بخش های گوناگون انجام می گیرد افزود: مدیریت بهینه و صحیح در مصرف نتایج خوبی در اجرای دقیق هدفمند سازی یارانه ها در کشور به همراه دارد.

کد مطلب 1191767

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها