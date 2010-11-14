زنجان هفت هزار میلیارد ریال یارانه پنهان مصرف کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی میرزا مصطفی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته بانوان شهرستان زنجان، این میزان اختصاص یارانه ها را بسیار بالا دانست و افزود: این میزان در مقابل مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های این استان هزار و 600 میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه هدفمندی مناسب یارانه ها توسعه و رشد اقتصادی استان را به همراه دارد، افزود: قانون هدفمندسازی یارانه ها در کشور علاوه بر الگوی صحیح مصرف کاهش شکاف طبقاتی، عدالت اجتماعی و اصلاح ساختار اقتصاد کشور را به همراه دارد.

میرزا مصطفی با بیان اینکه هدفمندسازی بهینه یارانه ها نیازمند تغییر الگوی مصرف در کشور است، گفت: تحقق این موضوع به اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بیشتر در بین آحاد مختلف جامعه نیاز دارد.



معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان زنجان با بیان اینکه بسیاری از حامل های انرژی و آبی کشور بیش از استاندار های جهانی توسط مردم مصرف می شود افزود: مردم ایران در بخش حامل های انرژی چندین برابر الگوی جهانی مصرف می کنند.

میزا مصطفی با تاکید بر اینکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف تصحیح الگوی مصرف و به اندازه استفاده کردن آن در بخش های گوناگون انجام می گیرد افزود: مدیریت بهینه و صحیح در مصرف نتایج خوبی در اجرای دقیق هدفمند سازی یارانه ها در کشور به همراه دارد.