به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدی دبیر جایزه ادبی "طهران" گفت: منتخبی از داستانهای ارسالی به جایزه ادبی "طهران" در قالب مجموعه داستان و با هدف معرفی نویسندگان جوان به زودی منتشر می‌شود.

محمدی در باره "داستان طهران" توضیح داد: انتخاب آثار با نظر کارشناسان انجام شده است و اولین مجموعه آن با 19 داستان منتخب از 15 نویسنده توسط انتشارات سوره مهر به زودی به چاپ خواهد رسید.

وی ادامه داد: این داستانها منتخب داستانهای ارسالی به دبیرخانه جایزه ادبی "طهران" در سال 87 است؛ داستانهای انتخابی داستانهایی هستند که تا کنون به چاپ نرسیده‌اند و برخی از آنها نیز از آثار برگزیده جایزه داستان "طهران" انتخاب شده است.

محمدی افزود: بهاره اله بخش، وحید ابراهیم زاده، سجاد بنکدار،علم ناز حسن زاده، داوود حسنوند، نظام حقی آبی، مژده سالار کیا، داوود ملکی، سید علی موسوی، فاطمه قدرتی ، سروش رهگذر، محمد رضا زمانی محمد گلی، زهره کهندل، آیت دولتشاه از جمله نویسندگانی هستند که آثارشان در مجموعه اول به چاپ می رسد.

جایزه ادبی "طهران" در بخش داستان به صورت فصلی برگزار می شود و علاقه‌مندان برای شرکت در جایزه ویژه فصل پاییز می‌توانند آثار خود را حداکثر تا پایان آذر به دبیرخانه این جایزه به آدرس تهران، ‌خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)،‌ خیابان دوازدهم، شماره 3 یا به پست الکترونیک حوزه هنری استان تهران info@tehranmah.irارسال کنند.