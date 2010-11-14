صالحی: اسکیت کار سختی برای کسب مدال خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالحی روز یکشنبه ضمن بیان این مطلب افزود: بدون شک رقابت های آسیایی گوانگجو در سطح بسیار بالایی برگزار می شود و این بازی ها برای تیم های شرکت کننده اهمیت ویژه ای دارد و این به معنای آن است که برای کسب عنوان، جدال بسیار سختی در پیش رو داریم.

وی تصریح کرد: به نظر من اسکیت آسیا از اسکیت جهان قوی تر است چرا که دو تیم قهرمان جهان در قاره آسیا هستند که باید به این نکته توجه داشت.

صالحی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش مسوولان فدراسیون و مربیان از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار هستم. پس از بازگشت از مسابقات کلمبیا و چند روز استراحت، تمرینات خود را مجدد آغاز کردیم و برای افتخار آفرینی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.