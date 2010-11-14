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۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۰۰

بازیهای آسیایی گوانگجو /

صالحی: اسکیت کار سختی برای کسب مدال خواهد داشت

صالحی: اسکیت کار سختی برای کسب مدال خواهد داشت

ملی پوش اسکیت ایران گفت: با توجه به قدرت حریفان در بازی های آسیایی گوانگجو، پیش بینی می‌کنم رقابت بسیار سختی با مدعیان این بازی ها داشته باشم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالحی روز یکشنبه ضمن بیان این مطلب افزود: بدون شک رقابت های آسیایی گوانگجو در سطح بسیار بالایی برگزار می شود و این بازی ها برای تیم های شرکت کننده اهمیت ویژه ای دارد و این به معنای آن است که برای کسب عنوان، جدال بسیار سختی در پیش رو داریم.

وی تصریح کرد: به نظر من اسکیت آسیا از اسکیت جهان قوی تر است چرا که دو تیم قهرمان جهان در قاره آسیا هستند که باید به این نکته توجه داشت.
 
صالحی ادامه داد: خوشبختانه با تلاش مسوولان فدراسیون و مربیان از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار هستم. پس از بازگشت از مسابقات کلمبیا و چند روز استراحت، تمرینات خود را مجدد آغاز کردیم و برای افتخار آفرینی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
 
ملی پوش اسکیت ایران گفت: نباید هیچ یک از تیم ها را دست کم گرفت، اما به نظر من سخت ترین حریفان ما در این بازی ها ، کره جنوبی، تایوان و چین هستند. امیدوارم بتوانم نماینده شایسته ای برای ورزش ایران باشم و با دست پر به میهن باز گردم.
کد مطلب 1191777

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