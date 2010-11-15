نسبت جنسی ولادت نوزادان در هرمزگان متعادل شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، احمد داستان عصر یکشنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات ثبت احوال هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: نسبت تولد دختر به پسر در هرمزگان از 104.5 در هفت ماهه سال 88 به 103.5 در مدت مشابه سال 89 رسید.

معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال استان هرمزگان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ولادت 9 هزار و 884 پسر و 9 هزار و 547 دختر به ثبت رسیده به نحوی که به ازای هر 3.5 نوزاد پسر یک نوزاد دختر به دنیا آمده است.

وی یادآور شد: مقایسه میزان ولادت نوزادان نشان می دهد میزان ثبت ولادت در هفت ماهه سال جاری نسبت به سال قبل 3.65 درصد افزایش داشته به نحوی که میزان ولادت ثبت شده از 18 هزار و 746 در سال 88 به 19 هزار و 431 مورد در سال 89 رسید.