آغاز ثبت نام عمومی داوطلبان شورای مشورتی استانداران و فرمانداران در امور ایثارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مازنی با اشاره به این مطلب، گفت: ثبت نام از متقاضیان واجد شرایط عضویت در شورای مشورتی استانداران و فرمانداران در امور ایثارگران در مراکز سازمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور با ارایه مدارک مورد نیاز انجام می شود.

مازنی با اشاره به شرایط احراز داوطلبان متقاضی براساس دستورالعمل انتخابات دومین دوره شورای مشورتی استانداران و فرمانداران در امور ایثارگران گفت: داشتن مقبولیت و حسن شهرت در بین جامعه ایثارگری، داشتن حداقل مدرک کارشناسی برای جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا و برای والدین شهدا داشتن خُبرویت، داشتن توانایی برای مشارکت فعال به ویژه در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، دارا بودن روحیه و انگیزه مشارکت در امور مرتبط با حوزه فعالیت شورا از شرایط احراز داوطلبان است.

وی با اشاره به اینکه بررسی صلاحیت داوطلبان بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است، افزود: التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری در محاکم جمهوری اسلامی ایران، بومی بودن و سکونت داوطلب در محل مورد تقاضا، دارا بودن سابقه حضور و فعالیت در صحنه های فرهنگی، اجتماعی یا اجرایی از دیگر شرایط احراز داوطلبان است که در صورت لزوم از طریق مراجع صالح استعلام و بررسی می شود.

مازنی افزود: فتوکپی برابر اصل مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر، فتوکپی کارت شناسایی ایثارگری، خلاصه زندگینامه و سابقه خدمت، سه قطعه عکس4 × 3 و تکمیل فرم تکمیل شده ثبت نام، مدارک لازم برای ثبت نام داوطلبان است.

وی با درخواست از معتمدین معین برای ثبت نام تقاضای عضویت در شورای مشورتی استانداران و فرمانداران در امور ایثارگران گفت: عضویت نامزدها در طرح معتمدین معین برای شورای مشورتی فرمانداران و استانداران در امور ایثارگران الزامی نیست.

مازنی در مورد ترکیب اعضای این شورا گفت: اعضای شورای مشورتی فرمانداران در امور ایثارگران شامل 7 نفر، یک نفر از والدین شهدا، همسر شهید، فرزند شهید، جانباز، آزاده و 2 نفر از کارشناسان رشته ها و گرایش های تحصیلی مرتبط با وظایف شورای مشورتی که واجد بیشترین آرا هستند، می باشد.

وی ادامه داد: شورای مشورتی استانداران، شامل 11 نفر از ایثارگران است که یک نفر از والدین شهدا، همسر شهید و فرزند شهید، جانباز، آزاده، کارشناس در امور فرهنگی و آموزشی، کارشناس حوزه بهداشت و درمان، کارشناس حوزه مدیریت و برنامه ریزی، کارشناس امور حقوقی و قضایی، کارشناس امور اجتماعی و کارشناس حوزه مشاوره و روانشناسی آن را تشکیل می دهد.

مازنی افزود: رأی دهندگان شورای مشورتی استانداران و فرمانداران در امور ایثارگران از اعضای معتمدین معین هستند.