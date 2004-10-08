نبايداز امكانات حكومت ديني براي نشر تفكرات غير ديني استفاده كرد

عماد افروغ نماينده مردم تهران و عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : تبليغتاتي كه تاكنون در زمينه مذهب در كشور انجام شده ، وضعيت مطلوبي نداشته و در حد شايسته اي نبوده است .



وي با تأكيد بر اين كه نهادهاي فرهنگي و مذهبي ، در زمينه تبليغات ديني كوتاهي هاي زياده داشته اند و غفلت هاي صورت گرفته غير قابل بخشش است گفت : در برخي موارد حتي دستگاه هاي رسمي كشور نيز خيلي سطحي به تبليغات ديني پرداخته اند و به مواردي از تبليغ اكتفا كرده اند كه دهن پر كن بوده است .





افروغ افزود : اين دستگاه هاي رسمي در امر تبليغات ، از منظر جهان بيني ديني برخوردار نبوده اند و در برخي موارد اصل را بر نگاه و نگرش غير ديني دانسته اند كه البته ممكن است در اين ميان چند فعاليت محدود ديني نظير چاپ قرآن و كمك به مساجد را نيز داشته باشند اما واقعيت اين است كه تبليغات و فعاليت آنها با جهان بيني ديني همراه نبوده است .



وي با تأكيد بر اين كه نگرش ها در فعاليت هاي ديني و مذهبي مي بايست ديني باشد ، گفت : تنها در اين صورت است كه تبليغات ديني منسجم و قابل دفاعي خواهيم داشت .



عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد : در كشور اسلامي ايران ، تمايز بين فرهنگ و دين چندان آسان نيست ، چرا كه در واقع تبليغات فرهنگي صحيح مي تواند تبليغات ديني باشد .



افروغ با تأكيد بر اين كه در راستاي تبليغات فرهنگي نيز همچون تبليغات ديني توفيقات قابل قبولي حاصل نشده است افزود : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان اصلي ترين متولي فرهنگ در جامعه ، از منظر فرهنگ ديني ، تاريخي و بومي به فرهنگ نگاه نكرده است ، مي توان گفت نگرش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در فعاليت هاي فرهنگي ، نگرشي ديني نبوده و جهان بيني حاكم بر آن نيز ديني نيست ، البته اين به آن معنا نيست كه اين وزارتخانه فعاليت ديني نداشته اما اين فعاليت هاي ديني در راستاي نگرش ديني نبوده و نگرش قالب بر اين فعاليت ها چيز ديگري است .



نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين كه در راستاي فعاليت هاي فرهنگي ، آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد جهان بيني و نگرش است گفت : اين دو مقوله مورد غفلت واقع شده و اگر مي خواهيم تبليغات ديني مؤثري داشته باشيم بايد به شاخص هاي فرهنگي توجه ويژه اي داشته باشيم .



وي در ادامه تصريح كرد : در كشور اسلامي ايران فرهنگ و دين را نمي توان از هم جدا كرد ، بنابراين تبليغات ديني و فرهنگي نسبت مستقيمي با يكديگر دارند و در بحث تبليغات ديني بايد بيش از پيش به كيفيت توجه كرد و كميت ، مبناي ارزش گذاري ها قرار نگيرد .



افروغ در اين ارتباط يادآورشد : وقتي به كميت توجه كنيم ، يكسري عدد و رقم مي بينيم ، اما وقتي به دقت بررسي كنيم ، مي بينيم نگرش حاكم بر فعاليت ها ، نگرش ديني نبوده است و جهان بيني فرهنگي - تاريخي - توحيدي و انقلابي نيز در آن جايي نداشته است .



وي با تصريح بر اين كه اگر در بررسي ها به عدد و رقم اكتفا كنيم، نمي توانيم ارزيابي صحيحي از واقعيت ها داشته باشيم افزود : واقعيت اين است كه بر فعاليت هاي دستگاه هاي رسمي كشور و به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ذهنيت جهان بيني ديني حاكم نبوده و تبليغات به روز نداشته اند ، ضمن اين كه با شيوه هاي نوين تبليغاتي آشنا نبوده ، تبليغات به سامان و سازماندهي شده اي را شاهد نبوده ايم .



عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اين كه طي سالهاي گذشته سازمان هاي رسمي كشور فعاليت فرهنگي و ديني سازماندهي شده و منسجمي را نداشته اند گفت : پراكنده كاري و موازي كاري در فعاليت هاي اين سازمان ها بسيار ديده مي شود و لازم است در ابتدا تعريف صحيحي از تبليغات ديني ارائه و سپس فعاليت هاي تبليغاتي دستگاه هاي مختلف را ساماندهي كرد .



افزوغ در ادامه بر ضرورت استفاده صحيح از بودجه هاي دولتي تأكيد كرد و افزود : بايد مراقب بود تا از امكانات و ابزارهاي يك حكومت ديني و انقلابي در جهت نشر تفكرات غير ديني استفاده نشود .



وي تصريح كرد : چنانچه تبليغات كشور به سامان بود ، وضعيت فعلي را در جامعه شاهد نبوديم . جامعه امروز ما ، به لحاظ فرهنگي ، جامعه مطلوب انقلاب اسلامي نيست و اين به خوبي بيانگر اين نكته است كه طي سالهاي گذشته ، آسيب هايي متوجه جامعه شده كه كم ترين آنها ، غفلت از فرهنگ ، نمادهاي فرهنگي و مهم تر از همه غفلت از صرف امكانات دولتي براي تفكرات غير انقلابي است .



عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : كساني كه به عمد يا غير عمد دچار اين غفلت ها شده اند مسئول بوده و مي بايست پاسخگو باشند ، ما حق نداريم يك ريال از بودجه بيت المال را در جهتي مغاير با اهداف انقلاب اسلامي صرف كنيم .



