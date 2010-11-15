رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با اشاره به اینکه وزارت مسکن اجازه افزایش قیمت در مسکن را نمی دهد، گفت: تولیدکنندگان مصالح ساختمانی از وزارت صنایع یارانه دریافت می‌کنند و وزارت مسکن به آنان یارانه نمی‌دهد.