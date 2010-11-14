کاهش قیمت انواع سکه / طلای جهانی 1368 دلار

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (یکشنبه) قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 370 هزار تومان است که نسبت به روز گذشته 5 هزار تومان کاهش یافته است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امام (ره) در بازار امروز توسط صرافی ها 342 هزار تومان اعلام شد که نسبت به دیروز کاهش 1000 تومانی را نشان می دهد.

قیمت هر قطعه سکه نیم بهار آزادی در بازار امروز نسبت به روز گذشته هزار تومان کاهش یافت و به 172 هزار ریال رسید. هر قطعه ربع سکه بهار آزادی در بازار امروز 86 هزار و 500 تومان اعلام شد که نسبت به دیروز 1500 تومان کاهش یافته است.

امروز قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار 34 هزار و 600 تومان و قیمت هر اونس طلای جهانی 1368 دلار اعلام شد. صرافان بازار قیمت هر دلار در بازار آزاد امروز را 1065 تومان و هر یورو را 1465 تومان اعلام کردند.