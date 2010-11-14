احمدی نژاد یاد شهید فاطمی را گرامی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر محمود احمدی نژاد به همسر دکتر فاطمی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سرکار خانم پریوش سطوتی

سالروز شهادت دکتر سید حسین فاطمی، فرصت تازه ای برای یادآوری حماسه دلیرمردی است که جان خود را در راه آرمان‌های ملت مسلمان و انقلابی فدا کرد.

شهید فاطمی، امروز به عنوان نماد وطن دوستی و غیرتمندی در نزد ایرانی ها شناخته می شود و جوانان این سرزمین یاد و نام مردی مبارز را در خاطر دارند که مردانه در برابر پلشتی طاغوتیان ایستاد.

آن روز که دژخیم ستمشاهی با صحنه گردانی استعمار پیر دکتر فاطمی را به جوخه اعدام سپرد، تصور می کرد با از میان برداشتن یک تهدید بالقوه، ماندگاری خود را تضمین کرده است، غافل از آنکه شهادت فاطمی نیز عاملی برای بیداری نسل حق طلب ایران و خیزش آنها علیه رژیم دست نشانده شاهنشاهی خواهد شد.

یاد شهید سید حسین فاطمی و همه شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را گرامی می داریم و از خداوند متعال شادی روح این به معراج رفتگان را خواستاریم.