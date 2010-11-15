مهدی دهقان نیری مدیرکل اداره نغمات آیینی سازمان صدا و سیما و رئیس رادیو نوا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژه برنامه های این اداره برای اعیاد قربان و غدیر گفت: اداره نغمات آیینی سازمان صدا و سیما برای عید قربان در واحد تأمین 10 قطعه قرائت قرآن با موضوعات مختلف آماده کرده است.
وی افزود: موضوع دستور خداوند به حضرت ابراهیم برای قربانی کردن فرزند سوره صافات آیات 102 تا 111 ، سوره صافات آیات 102 تا 109 ، صوره سافات آیات 102 تا 107 به ترتیب توسط قاریان محمود خلیل حصری، شحاط انور، فکری احمد رزیقی قرائت شده اند.
وی اظهار داشت: در قربانی ، گوشت و خون مهم نیست ، مهم تقوای شما است از سوره سوره حج آیات 36 و 37 از سوی قاریان مصطفی اسماعیل، عبدالواسط، احمد عامر قرائت شده اند. همچنین موضوع "هنگام ذبح نام خدا برده شود" سوره انعام آیه 118 محمود خلیل حصری و موضوع " ذبح، بدون نام خدا عملی شیطانی" سوره انعام آیه 121 توسط قاری محمود خلیل حصری با ترتیل و ترجمه فارسی پخش خواهد شد.
مهدی دهقان نیری گفت: در بخش تولید برای عید غدیر میثاق عشق شامل 9 قطعه توسط علی خدایی به همراه گروه همخوانی طاها نبی آماده شده است.
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