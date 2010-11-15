مهدی دهقان نیری مدیرکل اداره نغمات آیینی سازمان صدا و سیما و رئیس رادیو نوا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژه برنامه های این اداره برای اعیاد قربان و غدیر گفت: اداره نغمات آیینی سازمان صدا و سیما برای عید قربان در واحد تأمین 10 قطعه قرائت قرآن با موضوعات مختلف آماده کرده است.

وی افزود: موضوع دستور خداوند به حضرت ابراهیم برای قربانی کردن فرزند سوره صافات آیات 102 تا 111 ، سوره صافات آیات 102 تا 109 ، صوره سافات آیات 102 تا 107 به ترتیب توسط قاریان محمود خلیل حصری، شحاط انور، فکری احمد رزیقی قرائت شده اند.

وی اظهار داشت: در قربانی ، گوشت و خون مهم نیست ، مهم تقوای شما است از سوره سوره حج آیات 36 و 37 از سوی قاریان مصطفی اسماعیل، عبدالواسط، احمد عامر قرائت شده اند. همچنین موضوع "هنگام ذبح نام خدا برده شود" سوره انعام آیه 118 محمود خلیل حصری و موضوع " ذبح، بدون نام خدا عملی شیطانی" سوره انعام آیه 121 توسط قاری محمود خلیل حصری با ترتیل و ترجمه فارسی پخش خواهد شد.

مدیرکل اداره نغمات آیینی سازمان صدا و سیما یادآور شد: واحد تولید برای عید قربان با موضوع عید وصل، پنج قطعه با عناوین مهمانی دوست و اجرای مهدی حبیبی؛ وقتی به عصیان می رسد با اجرا ناصر کامش؛ در عید قربان با اجرای مصطفی هادی نژاد و ناصر کامش؛ نگاه چمن با اجرای مهدی حبیبی؛ حکم حق با اجرای مهدی حبیبی و گروه طاها نبی تولید کرده است.

رئیس رادیو نوا در ادامه گفت: واحد تأمین همچنین برای عید غدیر یازده قطعه شامل تواشیح ارائه می کند که سه قطعه آن توسط گروه تواشیح اهل بیت، هشت قطعه دیگر آن توسط حسن خلج، محمود کریمی و محمد رضا طاهری اجرا شده است. در واحد تأمین همچنین 25 قطعه فراز تلاوت مربوط به موضوع غدیر و ولایت نیز ارائه شده است.



مهدی دهقان نیری گفت: در بخش تولید برای عید غدیر میثاق عشق شامل 9 قطعه توسط علی خدایی به همراه گروه همخوانی طاها نبی آماده شده است.