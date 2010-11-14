تنها راه ارتقا کیفیت نان در کشور هدفمندشدن یارانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون آرد و نان زنجان به علل شرایط نامناسب فعلی در کیفیت، نحوه توزیع وعرضه نان و راهکار دولت برای رفع این مشکل اشاره کرد و افزود: در این شرایط شاهد ضایعات بالای نان هستیم که این امر موجب هدررفت منابع کشور می شود.

وی با اشاره به اینکه 30 درصد محصول استراتژیک نان کشور به ضایعات تبدیل می شود، ادامه داد: فرهنگسازی بهینه مصرف در بین آحاد مختلف جامعه از موضوعاتی است که باید بیشتر به آن توجه شود.



خالقی افزود: دولت سالانه هزار میلیارد ریال یارانه به کالاهای اساسی اختصاص می دهد که از این میزان، سهم بخش نان و گندم اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان ادامه داد: با درک عمیق از واقعیات، مشکلات و برای رفع دغدغه های موجود در این خصوص، راه حل دولت هدفمند کردن یارانه های مربوط به نان است.

خالقی افزود: با اجرای این طرح و ایجاد انگیزه بیشتر در واحدهای نانوایی و اختصاص یارانه به طور نقدی به خود مردم ، مدیریت مصرف نان در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی افزود: بااجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، شاهد کاهش مشکلات در این بخش و جلوگیری از هدر رفت منابع موجود در کشور خواهیم بود.