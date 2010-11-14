عملیات گازرسانی به طرح 110 هکتاری بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس اداره گاز شهرستان بیرجند ظهر یکشنبه در آغاز این طرح با اشاره به اینکه اجرای پروژه گاز رسانی به طرح 110 هکتاری بیرجند در برنامه امسال شرکت گاز نبوده است، گفت: به درخواست و پیگیریهای ساکنان منطقه مذکور، دستور اجرای شبکه و انشعاب در این منطقه فراتر از برنامه مصوب شهرستان صادر شد.

علی ‌اکبر زندی افزود: با ابلاغ دستور مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی، انتخاب پیمانکار اجرایی در دستور کار اداره گاز بیرجند قرار گرفت و عملیات اجرایی به این منطقه آغاز شد.

رئیس اداره گاز شهرستان بیرجند اظهارداشت: برای گازرسانی به طرح 110 هکتاری بیرجند، اجرای بیش از 12 کیلومتر شبکه توزیع با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال برآورد می ‌شود.

زندی خواستار جمع‌آوری مصالح ساختمانی و بازگشایی معابر مسدود شده توسط ساکنین طرح شد و بیان داشت: به علت ساخت و ساز منازل در طرح 110 هکتاری بعضا معابر کوچه‌ ها و خیابان‌های اصلی توسط مصالح و نخاله ‌های ساختمانی مسدود شده است که در صورت عدم همکاری ساکنان منطقه، اجرای پروژه گازرسانی با چالش مواجه می ‌شود.

وی حفظ نکات ایمنی را از موارد مهم در استفاده از گاز طبیعی عنوان نمود و خاطرنشان کرد: تاکنون حتی یک مورد حادثه در شهر بیرجند نداشته‌ ایم و در این زمینه از همکاری خوب مردم تشکر می کنیم.

رئیس اداره گاز شهرستان بیرجند با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما از مردم خواست در مصرف گاز صرفه‌ جویی کنند.