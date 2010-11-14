به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مهدی قره شیخ‌لو در نشست خبری با خبرنگاران اصفهان با اشاره به اینکه این سازمان نخستین سازمان قرآنی پس از انقلاب است، اظهار داشت: ساختار اداری دارالقرآن در این سه دهه تفاوتهای زیادی پیدا کرده و از سال 81 تاکنون به صورت سازمان در آمده است.

وی با بیان اینکه سه وظیفه اصلی برای این سازمان در اساسنامه تعریف شده، افزود: نظارت بر چاپ و نشر قرآن و آگاهی از صحت متن نخستین وظیفه دارالقرآن الکریم است.

رئیس سازمان دارالقران الکریم کشور تصریح کرد: در سال گذشته بیش از 18 هزار جلد قرآن توسط این سازمان تصحیح شده است.

وی با اشاره به اینکه دومین اقدام دارالقرآن آموزش‌های همگانی قرآن است، بیان داشت: در این سازمان به بیش از 400 هزار نفر در طول سال آموزشهای عمومی و تخصصی قرآن داده می‌شود.

قره‌شیخ لو افزود: 70 درصد آموزش‌های این سازمان به صورت عمومی و 30 درصد نیز آموزش تخصصی قرآن کریم است.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی مشارکتهای مردمی سومین وظیفه سازمان است، ادامه داد: از سال 83 تاکنون وارد این بخش از کار شدیم و موفقیتهای فراوانی نیز به دست آوردیم.

رئیس سازمان دارالقران الکریم کشور تاکید کرد: بیش از یک هزار و 200 موسسه قرآنی مردمی در کشور با مجوز سازمان دارالقرآن الکریم فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به سایر فعالیتهای قانونی این سازمان تصریح کرد: اهدای مدرک تخصصی حفاظ قرآن بر اساس مصوبه شورای عالی فرهنگی از مهمترین این فعالیتها بوده به طوری که در پنج سال گذشته بیش از 12 هزار نفر از حافظان قرآن در این طرح شرکت کرده‌اند.

قره شیخ‌لو با بیان اینکه این مدرک تنها مدرک تخصصی قرآن در کشور است که مصوبه قانونی دارد، افزود: تا سال گذشته تنها حدود یک هزار نفر توانسته‌اند مدارک مربوطه که از سطح پنج معادل دیپلم آغاز می‌شود را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه تنها چهار نفر موفق به کسب مدرک دکتری این رشته شده‌اند، گفت: به سه تن از این افراد نیز دکتری افتخاری داده شد و تنها آقای علی رجبی موفق به گذراندن تمام این دوره‌ها و اخذ مدرک دکتری شده است.

رئیس سازمان دارالقران الکریم کشور با بیان اینکه تولید و عرضه محصولات قرآنی یکی دیگر از فعالیتهای صورت گرفته در این سازمان است، بیان داشت: بیش از 1.5 میلیون جلد قرآن در طول پنج سال گذشته در سازمان به چاپ رسیده است.

وی با بیان اینکه حدود 460 پست مصوب قرآنی در این سازمان وجود دارد، اضافه کرد: این سازمان در طول سال حدود 50 برنامه آموزشی، پژوهشی و تبلیغی برگزار می‌کند.

قره شیخ‌لو با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان اصفهان در مباحث قرآنی افزود: اصفهان از لحاظ وجود اساتید قرآن و گستردگی کانونهای قرآنی یکی از قطب‌های گشور به حساب می‌آید.

وی همچنین از اصحاب رسانه درخواست کرد تا به موضوعات قرآنی در رسانه‌ها پیگیری بیشتری داشته و نسبت به اخبار قرآنی حساسیت داشته باشند.