  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۵۶

تسهیلات 300 میلیون ریالی مسکن به فرهگیان گلستان پرداخت می شود

تسهیلات 300 میلیون ریالی مسکن به فرهگیان گلستان پرداخت می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش گلستان گفت: به همکاران فرهنگی مبلغ 300 میلیون ریال وام جهت ساخت مسکن از طریق معرفی به بانک ملی اعطاء می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی سوخت سرایی عصر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش گلستان افزود: این وام شامل افراد صاحب مسکن  هم می شود و به افرادی که از سال 84 وام مسکن دریافت نکرده اند تعلق خواهد گرفت.

عیسی پایین محلی مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز، پیرامون تکریم ارباب رجوع تذکراتی به جمع همکاران داد و گفت: همه باید تلاش کنیم که افرادی که با ما در اداره کل روبرو می شوند سفیر خوبی ها و نیکی ها باشند و نباید خاطره ناخوشایندی در ذهن آن ها باقی گذاریم.

وی اظهار داشت: فرهنگیان می توانند از امکانات رفاهی آموزش و پرورش در زمینه های ورزشی مانند استخر، سالن ورزشی، زمین چمن و سالن بدنسازی استفاده کنند و از امکانات باشگاه فرهنگیان در خصوص انجام و برپایی مراسماتشان با تخفیف ویژه استفاده کنند.

در این جلسه درباره پرداخت اضافه کار یهای همکاران و فرایند آن در سیستم اداری توضیح داده شد.

کد مطلب 1191817

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها