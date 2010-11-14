تسهیلات 300 میلیون ریالی مسکن به فرهگیان گلستان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی سوخت سرایی عصر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش گلستان افزود: این وام شامل افراد صاحب مسکن هم می شود و به افرادی که از سال 84 وام مسکن دریافت نکرده اند تعلق خواهد گرفت.

عیسی پایین محلی مدیرکل آموزش و پرورش گلستان نیز، پیرامون تکریم ارباب رجوع تذکراتی به جمع همکاران داد و گفت: همه باید تلاش کنیم که افرادی که با ما در اداره کل روبرو می شوند سفیر خوبی ها و نیکی ها باشند و نباید خاطره ناخوشایندی در ذهن آن ها باقی گذاریم.

وی اظهار داشت: فرهنگیان می توانند از امکانات رفاهی آموزش و پرورش در زمینه های ورزشی مانند استخر، سالن ورزشی، زمین چمن و سالن بدنسازی استفاده کنند و از امکانات باشگاه فرهنگیان در خصوص انجام و برپایی مراسماتشان با تخفیف ویژه استفاده کنند.

در این جلسه درباره پرداخت اضافه کار یهای همکاران و فرایند آن در سیستم اداری توضیح داده شد.