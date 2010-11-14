دستگیری توزیع کنندگان مواد مخدر 38 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیر احمدعلی گودرزی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی برخورد با معتادان خیابانی و خرده فروشان را از رویکرد مهم نیروی انتظامی دانست و افزود: در این راستا از تاریخ اول فروردین تاکنون نزدیک به 3 هزار و 410 نفر معتاد دستگیر شده که 595 نفر قاچاقچی بوده ‌اند.

وی با بیان اینکه اگر تقاضا نباشد عرضه کاهش پیدا می کند، اظهارداشت: آگاه سازی مردم و جامعه و پیشگیری از مصرف مواد مخدر در بین اقشار مختلف جامعه نیاز به همکاری همه مسئولان و دستگاه های استان دارد.

وی به افزایش 233 درصدی کشفیات هروئین در استان اشاره کرد و تصریح کرد: در کشف تریاک نزدیک به 15 درصد و در کشف مرفین نزدیک به 93 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته ایم.

وی از رشد شش درصدی دستگیری باندهای قاچاق نسبت به سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: تعداد خودروهای توقیفی امسال را 414 مورد بوده که نسبت به سال گذشته 51 درصد افزایش داشته است.

گودرزی به افزایش چهار درصدی کشفیات مواد مخدر در استان اشاره کرد و افزود: در سطح استان نزدیک به 142 کارگاه آموزشی در بحث مشکلات و معضلات مواد مخدر برگزار شده است.

گودرزی با بیان اینکه بیش از 90 درصد زندانیان خراسان جنوبی در بحث مواد مخدر هستند، افزود: بیش از 95 درصد سارقان دستگیر شده در هفت ماهه گذشته اعتیاد به مواد مخدر دارند.

وی با بیان اینکه اعتیاد زلزله خاموشی در عصر حاضر است، گفت: امروز معضلات قاچاق و مواد مخدر یک آسیب اجتماعی و منطقه ‌ای تنها نیست بلکه یک آسیب اجتماعی بزرگ جهانی است.

گودرزی ادامه داد: تغییر سن مصرف مواد مخدر از جوانی به نوجوانی زنگ خطر مهمی است که باید والدین توجه بیشتری به فرزندان خود داشته باشند.

وی تغییر مصرف مواد سنتی به صنعتی را بسیار خطرناک دانست و تصریح کرد: خراسان جنوبی مصرف کراک بسیار زیاد شده است که باید بیشتر توجه شود.

گودرزی با بیان اینکه امسال برای حجاج نزدیک به 8 جلسه توجیهی در بحث مواد مخدر گذاشته‌ایم، گفت: در سال گذشته تعداد 51 نفر با 564 کیلو گرم مواد مخدر دستگیر شده ولی امسال این تعداد به چهار نفر تقلیل پیدا کرده است.

وی یادآورشد: مبارزه با مواد مخدر در خراسان جنوبی یکی از اولویت‌های اصلی نیروی انتظامی بوده و باید بیشتر از این مورد توجه قرار گیرد.