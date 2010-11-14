آیت اللهی: چهارمی علیرضایی کمتر از قهرمانی نیست

امیرحسین آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: ملاک موفقیت یک ورزشکار فقط کسب مدال نیست. علیرضایی در شرایطی به عنوان چهارمی دست یافت که قهرمانان جهان و المپیک از ژاپن و قزاقستان را از پیش رو برداشته بود.

وی ادامه داد: البته چینی ها برای این دوره از بازی ها دو چهره جدید رو کرده بودند که همانها اول و دوم شدند. با این اوصاف از نظر من عنوانی که علیرضایی به دست آورد کمتر از قهرمانی نیست.

رئیس فدراسیون شنا تصریح کرد: عملکردی که علیرضایی در این بازی ها نشان می دهد که فدراسیون شنا طی ماه های گذشته روند رو به رشدی داشته است.

وی یادآور شد: کسب سهمیه المپیک سنگاپور، قهرمانی واترپلو جوانان آسیا وامروز هم عنوان چهارمی علیرضا همه نشان از رشد و ترقی شنا کشور دارد. شکی ندارم که تا دو سه سال آینده شنا به بهترین سطح ممکن خواهد رسید.

رئیس فدراسیون شنا در پایان حمایت های رئیس سازمان تربیت بدنی را در رشد این رشته تاثیر گذار دانست و گفت: شنا مهمان ویژه شورای المپیک آسیا است و در هتل محل اقامت رئیس این شورا مستقر هستیم.