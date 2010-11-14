هفته فرهنگ و هنر ایران در کی یف برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین با حضور اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و آمیخائیل کولینیاک وزیر فرهنگ و گردشگری اوکراین و با سخنرانی اکبر قاسمی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین و شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افتتاح شد.

در این هفته 23 آیتم از فرآورده های هنری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل کارگاه آموزش صنایع دستی ایران، نمونه هایی از صنایع دستی و جاذبه های گردشگری ایران، چایخانه سنتی و شیرینی ایرانی و سازهای موسیقی سنتی ایران، نمایش فیلم و لباس های اقوام ایرانی، سوغات ایرانی با سه هم اندیشی مفاخر و مشاعر ایرانی در حوزه شرق شناسی و معرفی آواهای ایرانی و معرفی سینمای ایران در 30 سال گذشته برگزار می شود.

افتتاحیه مراسم با استقبال بسیار گسترده مردم مواجه شد و در رسانه های اوکراین اخبار آن بطور گسترده ای بازتاب یافت.